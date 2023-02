Doble crimen en Vicente López: sobreseyeron a la primera detenida por el caso del matrimonio acribillado en el garaje de su casa

escuchar

Estuvo detenida 12 días. Hoy, seis meses después del doble homicidio de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso, el matrimonio acribillado en el garaje de su casona de Vicente López, fue sobreseída María Ninfa Aquino, la empleada doméstica de las víctimas.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. ”Llegada esta instancia del proceso, advierto que se configura un cuadro de certeza negativa que me permite afirmar que la señora Aquino no ha participado en el hecho ocurrido el 24 de agosto de 2022 en el cual se diera muerte a María Mercedes Alonso y [José] Enrique Del Rio no solo por haberse desvirtuado la incriminación que le realizara Martín Del Rio, hijo de las víctimas y quien se encuentra detenido imputado como autor [del doble crimen] habiéndose dictado la prisión preventiva, sino también por haberse corroborado el descargo que Aquino ensayara al deponer en forma injurada, rechazando esa imputación”, sostuvo el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa al firmar el “sobreseimiento total” de la empleada de las víctimas.

Uno de los videos utilizados como prueba contra Martín del Rio, el hijo menor de las víctimas

Tras conocer la resolución del magistrado, el abogado defensor de Aquino, Hugo López Carribero, sostuvo a LA NACION: “Logramos que se haga Justicia”. Mañana, a las 8.30, la ahora sobresída, brindarará una conferencia de prensa donde, según adelantó su defensa, “contará toda la verdad”.

A principio de mes, cuando López Carribero había reiterado el pedido de sobreseimiento, el juez Costa le corrió vista al Ministerio Público. Al responder, el fiscal Alejandro Musso opinó en favor de la desvinclación de Aquino del proceso.

En los albores de la investigación y, de acuerdo, a las probanzas colectadas, Aquino, inexorablemente ha sido vinculada al que hacer delictivo en torno a la muerte de Alonso y de Del Rio, no solo por las diligencias preliminares efectuadas sino, además el halo de sospecha que claramente, a la luz de la sustanciación de la investigación, se ha visibilizado como una construcción del ahora imputado Martín Del Rio. Dichas circunstancias han merituado, oportunamente, la privación de la libertad de la causante, como hubiese acontecido en cualquier hecho de una naturaleza jurídica de ésta característica con prescindencia de cualquier otra connotación personal insidiosa que pueda construirse. Pero. mucho más interesante aún, ha sido la ardua labor desplegada, que en un lapso bastante acotado ha permitido ir despojando las sospechas que se nos han presentado y que a la fecha la misma con vinculada al proceso, pero en libertad”, explicó el fiscal.

El fiscal Musso agregó: “Ahora bien, lejos de quedarse este Ministerio Público estático sosteniendo la hipótesis inicial, proactivamente, y en tiempo récord, efectuó una batería de medidas de rigor científico y posterior análisis técnico de rastros digitales que arrojaron claridad sobre evento [doble crimen], lo cual permitió variar la suerte de la imputada Aquino, no resultando ocioso señalar el dificultoso panorama probatorio que el propio Martín del Rio generó adrede, en forma planificada y pensante, que tenía como norte la incriminación de su empleada”.