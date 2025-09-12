“No entendemos bien qué le pasó”, la palabra del padre de la chica de 14 años que disparó dentro de una escuela

MENDOZA.- El dramático caso de la chica de 14 años que ingresó armada a la escuela y realizó disparos al aire no deja de sorprender y generar interrogantes sobre los motivos de su accionar. En tanto, crecen los cuestionamientos a los padres por no haber tenido bajo control la pistola calibre 9mm que llevó al establecimiento, sobre todo porque utilizó el arma reglamentaria de su padre, comisario de la vecina provincia de San Luis.

Así, mientras los ojos también se posan en un vínculo tenso con una de las profesoras del colegio y posibles hechos de acoso escolar de compañeros, la realidad familiar de la adolescente se ha convertido en un verdadero calvario en las últimas horas. Mientras la chica sigue bajo estricto control médico y psicológico en el hospital pediátrico Humberto Notti, adonde fue trasladada desde el hospital regional que la atendió en las primeras horas, el padre de la menor accedió a hablar con LA NACIÓN.

Conmovido y con la voz entrecortada, el progenitor de la chica expresó sus sentimientos acerca de lo ocurrido, también sorprendido por la exposición y dimensión que tomó el hecho, que podría haber terminado en una tragedia. El funcionario policial, quien optó por no hacer mención a lo que ocurrió con el arma, se limitó a dar sus palabras acerca del estado de salud de su hija, al tiempo que aseguró desconocer que tenía inconvenientes en la escuela.

“Ella está bien, gracias a Dios. No entendemos bien qué le pasó. Lo importante es que está contenida, bajo tratamiento. Sólo necesitamos que se reponga; sólo esperamos a que se recupere para poder hablar y entender qué fue lo que ocurrió”, contó a LA NACION, aun consternado por el hecho que protagonizó su hija en el tranquilo y alejado pueblo de La Paz, a más de 140 kilómetros de la capital mendocina. Por caso, el comisario contó que se encuentra en su domicilio mientras la joven es atendida en el principal hospital pediátrico de Mendoza, en compañía de otro familiar.

Aunque el comisario decidió no hacer ningún comentario acerca del arma reglamentaria a la que tuvo acceso su hija, en San Luis ya se inició una investigación para determinar las responsabilidades del caso. De hecho, la Dirección General de Asuntos Internos está abocada en el episodio, por lo que en las próximas horas se esperan novedades acerca de una posible sanción al agente de la fuerza puntana. “Lo único que nos importa es que ella esté mejor”, dejó en claro el policía, sin precisar detalles sobre la forma y el momento en que la menor se hizo de la pistola.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió a los negociadores policiales

Asimismo, comentó que no estaba al tanto de posibles situaciones traumáticas que habría vivido su hija dentro del establecimiento. “Desconocíamos que tenía algún problema en la escuela”, expresó el funcionario de la fuerza de San Luis. En tanto, allegados al comisario, a quien calificaron de “excelente persona”, relataron a LA NACION que la chica “era muy tranquila; de esos niños que casi no hablan”, al tiempo que contaron que mantenía un vínculo de tensión con una de las profesoras del establecimiento.

En tanto, se mostraron preocupados por el riesgo que significó haber dejado el arma al alcance de la menor. “Ahora se inician actuaciones judiciales y administrativas. Hay falta de celo por el resguardo del arma por más que él estuviera de franco en su casa, el arma solo puede ser manipulada por el efectivo policial”, señaló una alta fuente de la policía puntana. “Podría haber tenido un desenlace peor esta situación, el arma por más que esté de franco la tiene que estar resguardada con el cargador por un lado y la pistola por otro, lejos y escondida de los menores”, completó.