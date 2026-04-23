Una familia de un alumno deberá pagar una millonaria multa por una falsa amenaza de bomba en un colegio
El episodio ocurrió el miércoles en Mar del Plata; los adultos responsables deberán cubrir los gastos del operativo policial provocados por el llamado de un menor
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LA NACION
La Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla” de Mar del Plata sancionó a la familia de un estudiante tras identificar que es la persona responsable de una amenaza de bomba que provocó la suspensión de clases el pasado miércoles 22 de abril. El establecimiento educativo, ubicado en el barrio Don Bosco, coordinó con la justicia medidas contra los padres del autor de la llamada, quienes deberán pagar $3.000.000 por los gastos del operativo policial.
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