La declaración del oficial de la Policía de la Ciudad que puso a Facundo Moyano bajo sospecha por violencia de género

La investigación judicial que tiene imputado a Facundo Moyano por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género comenzó a partir de un sumario hecho por personal de la Policía de la Ciudad. En el acta, un oficial de la citada fuerza de seguridad suscribió que una joven que corría por la avenida del Libertador, en Belgrano, y “a viva voz” pedía auxilio. Y que cuando pudo alcanzarla, le contó que había sido golpeada y encerrada contra su voluntad. También escuchó de boca de la mujer que había decidido salir a la calle para pedir ayuda.

La joven era Candela Arizaga, de 23 años y novia de Moyano. Habían pasado pocos minutos de las 5 del martes de la semana pasada. La joven y el sindicalista habían sido alcanzados por los uniformados en Sucre y Virrey Vértiz.

Una semana después, Moyano continúa imputado, pero en libertad. La investigación está a cargo de una fiscal especializada en violencia de género del Ministerio Público de la Ciudad, Florencia Nocerez.

Belgrano: el momento en que Facundo Moyano alcanza a Candela Arizaga

“Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso, afectivo, nunca hubo ningún tipo de tensión y menos de agresión física o verbal. Y tampoco el día de la imputación de los hechos hubo impedimento de que salga o entre del departamento”, afirmó Moyano durante la audiencia de intimación de los hechos. En ese momento, la noche del martes pasado, todavía estaba detenido. Después de declarar recuperó la libertad.

Ayer, en una recorrida mediática, el sindicalista se refirió a lo que sucedió dentro del departamento que alquila en la torre ViewPoint, situada en Avenida del Libertador 5414, en Belgrano.

“Candela nunca dijo que le pegué. No correspondía que yo fuera detenido”, sostuvo Moyano en una entrevista con Telefé. También dijo que cree que su novia sufrió un paro cardiorrespiratorio y que él le hizo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Contó que la situación quedó filmada y que tiene los videos.

Es cierto que cuando declaró ante la fiscal Nocerez, Arizaga afirmó que no fue víctima de violencia de género.

“No tuvimos ninguna discusión ni nada por el estilo. Ni siquiera tuvimos sexo”, afirmó la joven ante la representante del Ministerio Público Fiscal porteño.

Dijo que no sufrió violencia física ni verbal de parte de Moyano y que nunca fue víctima de violencia por parte de sus parejas. Y, además, manifestó no recordar haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad. “Pude haber dicho que me perseguían”, explicó.

Candela Arizaga y su abogado, Roberto Herrera Pilar Camacho - Pilar Camacho

Pero, según el oficial inspector Matías Ríos, la joven dijo haber sido golpeada y encerrada, según consta en el sumario policial al que tuvo acceso LA NACION.

“Fui desplazado por una llamada al 911 por paciente con ataque cardíaco. Mientras me desplazaba observé que por la avenida del Libertador y La Pampa, en dirección a Sucre, corría una mujer con baby doll rojo solicitando auxilio a viva voz y detrás de ella corría un masculino. Logrando la detención de ambos en Sucre y Virrey Vértiz. Respecto a los hechos, la mujer manifestó ser la novia del masculino, agregando que mientras estaba en su domicilio particular fue golpeada. A la vez que dicho sujeto la mantuvo en la finca contra su voluntad, razón por la que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda”, explicó el uniformado, según consta en el sumario, al que tuvo acceso LA NACION.

Los uniformados decidieron llamar al Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME).

El director del SAME, Alberto Crescenti, sostuvo que la joven estaba “con un grado de excitación bastante importante” cuando la encontraron. “Ella refirió que tenía varios días de consumo de sustancias”, explicó Crescenti. También sostuvo que le hicieron un tratamiento “vía parenteral” para “lavarla” y que elimine así de su cuerpo las drogas. Fue derivada al hospital Pirovano, donde fue estabilizada.

Pero en su declaración ante la fiscal, Arizaga dijo que todo se debió a un brote psicótico que sufrió por el consumo de cocaína.

La investigación continúa. La fiscal Nocerez citó a una serie de testigos para reconstruir lo que sucedió en el departamento de Moyano.

Sobre los dichos del sindicalista de que Arizaga sufrió un paro cardiorrespiratorio y que la secuencia fue filmada, fuetes con acceso al expediente sostuvieron que en el acta que hizo la Policía de la Ciudad no hay constancia de que en el departamento había cámaras instaladas.