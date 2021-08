“No me quedó otra, Jefe...”: las primeras palabras del policía después de dispararle a Chano

“No me quedó otra, jefe... no me quedó otra...”. Eso es lo que dijo, consternado, el oficial subayudante de la policía bonaerense Facundo Amendolara pocos segundos después de dispararle a Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, en medio de un eventual brote psicótico del músico en su casa de Capilla del Señor. El uniformado está imputado del delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial, que tiene prevista una de pena entre tres y 15 años de prisión, y su defensa ya pidió la eximición de prisión.

Lo que dijo Amendolara después de balear a Chano fue reconstruido a partir de la ampliación de la declaración testimonial del oficial Mariano Giaccio, que la noche del domingo de la semana pasada cumplía la función de jefe de turno de la comisaría de Parada Robles y fue parte de la comitiva policial que llegó a la casa del cantante después de recibir una llamada telefónica de parte de los encargados de seguridad del Barrio Parque La Verdad, en el partido de Exaltación de la Cruz, donde vive el músico.

Giaccio declaró hoy en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Zárate-Campana. Su primera declaración testimonial había sido ante funcionarios de la Unidad Operativa Federal Campana de la Policía Federal Argentina (PFA).

El testigo afirmó que su compañero, antes de disparar, dio la voz de alto y le pidió a Chano que se alejara.

“Mientras Charpentier [sic] avanzaba con el cuchillo, Amendolara retrocedía sobre sus pasos con el arma fuera de su cartuchera en 45 grados hacia el suelo y le daba la voz de ‘alto, policía’. Le pedía que se alejara. Se lo repitió varias veces, siempre caminando hacia atrás, de frente al agresor [por Chano]”, dijo Giaccio en la ampliación de su testimonial.

El jefe de turno de la comisaría de Parada Robles afirmó que él, la oficial Vanesa Flores y la madre de Chano, Marina Charpentier, le gritaban al músico que soltara el cuchillo.

“Cuando Amendolara lo tenía [a Chano] a una distancia de dos metros le efectuó un disparo con su arma reglamentaria. Ante el disparo Chano dejó caer el cuchillo y Amendolara lo pateó para alejarlo. Lo primero que dijo Amendolara fue ‘no me quedó otra, jefe... no me quedó otra...’”, afirmó el testigo.

Hoy, los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi, que defienden a Amendolara, pidieron que el uniformado sea beneficiado con la eximición de prisión.