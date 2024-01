escuchar

El programa Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli y emitido por América, entró en etapa de definiciones. Integrado por parejas de baile que son puntuados por el jurado compuesto por Ángel De Brito, Carolina “Pampita” Ardohain (en su reemplazo Flor Vigna), Moria Casan y Marcelo Polino (Aníbal Pachano), el mismo tendrá punto final el día lunes 29 de enero, por ende la producción comenzó a organizar un gran evento para ese día que incluye artistas en escena.

Al ser un día especial para el concurso, Marcelo Tinelli anunció oficialmente que Tan Biónica, con “Chano” Moreno Charpentier a la cabeza, iba a estar presente para darle un color diferente a la jornada. A pesar de eso, con el correr de los días, y por indicación médica, el entorno del músico le hizo saber al presentador televisivo que daban marcha atrás en la decisión y que para no exponerlo preferían rechazar la propuesta.

Esta decisión se conoció en boca de Ángel de Brito, quien conduce LAM (América) y aprovechó un segmento de su programa para contar los pormenores del asunto. “Marcelo había anunciado a Tan Biónica en el programa, a ellos les fue bien en sus últimos recitales y Chano es amigo de él, incluso participó de un montón de aperturas de programas”, comenzó.

En esa misma línea, De Brito agregó: “Lo llamaron a Marcelo de parte del entorno de Chano para decirle que no iba a poder estar presente, tiene que ver con algo referido a su salud. Él no está mal. Se encuentra bien, pero tanto el psiquiatra como el psicólogo le indicaron y ordenaron que no haga presentaciones televisivas. No quieren que hable, que se estrese y sienta la presión. La idea era solo cantar, pero Marcelo seguramente le iba a hacer algunas preguntas y prefirieron evitarlo”.

Inmerso en un tratamiento por sus adicciones, desde el entorno del reconocido cantante decidieron declinar la invitación con el motivo de no exponerlo a un programa que cuenta con una gran audiencia y puede resultar contraproducente para su psiquis.

Por su parte, De Brito le explicó a sus “angelitas” que el hecho de estar en un programa de consumo masivo obligaba a Tinelli a “preguntarle por su tratamiento” y es por eso que los profesionales que acompañan a Chano decidieron evitar ese momento. “No quieren ponerlo en riesgo. La gente que lo rodea pidió que no haga la presentación, es por algo de fuerza mayor”, indicó.

Tras esta declaración del conductor y jurado del Bailando 2023, la periodista Maite Peñoñori afirmó que mantuvo contacto en estos días con Marina Charpentier, la mamá de Chano, e indicó que recibió una respuesta negativa acerca de la presencia de su hijo en el programa de América.

“Hablé con Marina y ella me dijo que no sabía si iba a estar, pero casi seguro que no. Bambi (Gonzalo Charpentier) se va de viaje y mi nuera y nietos necesitan vacaciones. Para que esté Tan Bionica tiene que estar Bambi y en este momento no pueden”, cerró Peñoñori quien leyó el mensaje de WhatsApp al aire.