escuchar

Santiago Moreno ‘Chano’ Charpentier dejó atónitos a sus seguidores con un nuevo posteo en sus redes, en el cual reflexionó acerca de todos los hechos que lo marcaron durante el 2023. Luego de hacerle frente a un complejo estado de salud, el cantante realizó un balance y agradeció por el afecto que recibió durante el retorno de Tan Biónica, con una serie de shows masivos. “Estoy más vivo que nunca”, sentenció con orgullo.

Chano vivió un momento delicado debido a las consecuencias de sus adicciones. Tras un severo tratamiento, hace más de un año que logró sortear sus dificultades y volvió en 2023 con un proyecto que jugó directamente con la melancolía de sus fans, una seguidilla de recitales con el grupo musical que fundó en 2002 junto a otros tres colegas, su hermano Bambi, Diego Lichtenstein y Sebastián Jorge Seoane. A pesar de las constantes críticas en su contra, se superó así mismo y ofreció un espectáculo para el recuerdo, que caló hondo y que le dejó una marca para continuar este año por el sendero del bienestar propio.

A modo de cierre de una etapa gris, en la que existieron altibajos, Chano indicó el 31 de diciembre por la noche desde su cuenta de X: “Si estás solo y no tenés con quién brindar, yo a las 12 voy a estar en vivo”. A las 23.54, el cantante se conectó desde Instagram e inició una transmisión en directo que duró poco más de una hora. Allí interactuó brevemente con los usuarios y habló de su presente.

“Empecé el año casi muerto y lo termino más vivo que nunca. Uno batalla como nunca. Yo quiero vivir y quiero ser feliz y sentirme completo, y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo, con adicciones, con sentir ansiedad, con sentirme que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que la vida no me cierra, que mis chistes no están graciosos, que mi novia no está linda. Pero aprendí a salir adelante”, esbozó conmovido el cantante.

Chano afirmó que logró "salir adelante" en su transmisión en vivo (Fuente: Instagram/@chanotb)

“Estuve en lo más bajo del pozo, hasta el día que pude salir a flote, volver al Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos vuelve Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca cuando dije eso”, señaló Chano.

Además, indicó que dentro de los sucesos más importantes de este último tiempo, los cinco shows en estadios repletos le devolvieron la confianza en sí mismo: “Eso fue algo que no habíamos imaginado nunca. Nosotros estábamos condenados al fracaso, toda nuestra carrera fue un derrotero permanente hasta el momento en el que el grupo empezó a explotar en 2012, 2013 o 2015. Y esta vuelta fue increíble. Por eso es que este año tuvo de todo”.

Este mensaje, en dedicatoria a sus seguidores, fue la conclusión de una serie de tuits que escribió más temprano en X, en los que también incluyó oraciones significativas que sirvieron como resumen de su año laborioso.

“Qué vida más hermosa la vida”, escribió en la tarde del domingo 31 y agregó: “Solo espero que el 2024 me enseñe como agradecer lo que me diste en 2023“. Como último texto, antes de su invitación a las 00:00, soltó: “Es el momento de ser más feliz que nunca”. Tras esas referencias, sus fans no tardaron en reaccionar y depositaron en la sección de comentarios diferentes elogios y un fuerte apoyo. “Te amo, que sea el año más feliz de todos”; “Gracias por la felicidad de una noche mágica”; “Gracias por pensar tanto en nosotros” y “Sos un gran apoyo emocional Chano”, escribieron.