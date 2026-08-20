Oficial: avanzan con el traslado de presos de la cárcel de Devoto y ya asignaron un nuevo penal para los reclusos

Los gobiernos nacional y porteño empezarán durante el mes de septiembre el traslado de 1500 detenidos del penal de Villa Devoto hacia la nueva cárcel de Marcos Paz. La medida busca descomprimir la sobrepoblación en comisarías y alcaldías porteñas.

El nuevo establecimiento de Marcos Paz albergará a un total de 2200 reclusos. 1500 plazas serán asignadas a la población actual de Villa Devoto y los 700 cupos restantes recibirán a personas hoy alojadas en seccionales porteñas.

En esas dependencias de la Ciudad hoy hay más de 2000 detenidos, aunque la mayoría corresponde a la jurisdicción de los tribunales federales.

1500 plazas de la nueva cárcel de Marcos Paz serán destinadas a ocupantes del penal de Devoto GCBA

La construcción del nuevo penal fue proyectada en 2018 mediante un acuerdo entre la Nación y la Ciudad, pero la obra se paralizó momentáneamente en 2020. El proceso se reactivó tras un acuerdo firmado a principios de este año entre ambas jurisdicciones para traspasar el predio bonaerense a la órbita del Servicio Penitenciario Federal.

Fuentes del gobierno porteño explicaron a LA NACION que el convenio contempla la posibilidad de instalar espacios modulares dentro del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinados al alojamiento permanente de hasta 400 internos.

La Ciudad y Nación acordaron el proceso a principio de este año GCBA

Una vez completada la desocupación en Villa Devoto, el predio será urbanizado. La normativa exige la inclusión de espacios verdes y un área destinada a la memoria por la masacre del Pabellón N° 7, ocurrida en 1978, donde murieron 65 internos durante un incendio.

Para aliviar la carga en las comisarías, en enero comenzará a funcionar la Alcaldía General de la Ciudad. El edificio dispondrá de capacidad para 400 detenidos, áreas de estudio y trabajo, y salas de audiencias para jueces y fiscales diseñadas para evitar traslados a tribunales.

En paralelo, la Legislatura porteña aprobó en noviembre de 2025 la Ley 6923, que creó el Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad.

En junio abrió la primera inscripción de postulantes, cuya formación se realiza en el Instituto Superior de Seguridad Pública, responsable del adiestramiento de la Policía y los Bomberos. A principios de septiembre se presentará a la plana mayor de la fuerza.

Desde el gobierno porteño expresaron: “La creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad se complementa con la Ley 24.660 que regula la ejecución de las penas. Se trató de un punto de inflexión en el desarrollo institucional de la Ciudad, que a partir de ahora podrá disponer de un sistema carcelario propio, moderno, eficaz y diseñado por especialistas”.