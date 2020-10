Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Después del contrapunto con la Ciudad y con sus predecesores en el Ministerio de Seguridad por las diferencias en cuanto al uso de las pistolas Taser y a la oportunidad u omisión de acción en el caso que terminó con el asesinato del inspector Juan Pablo Roldán, en el horizonte de Sabina Frederic se avizora un nuevo frente de tormenta.

El Gobierno oficializó hoy su anuncio de regularización de los ingresos no remunerativos para oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal. Y no incluyó a los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque también integre las fuerzas federales de la Nación. Aunque no se espera una protesta al nivel de la que semanas atrás protagonizaron los policías bonaerenses, la omisión generó inquietud entre las filas de la "más joven" entre las instituciones de seguridad que dependen de la Nación.

A través de la Resolución 344/2020 publicada en el Boletín Oficial se hizo efectivo lo anunciado por el presidente Alberto Fernández en el Hospital Churruca el pasado 18 de septiembre. Durante esa misma jornada, la ministra Sabina Frederic habló sobre el inicio de "la regularización de los salarios de las cuatro Fuerzas de Seguridad"; luego se corrigió y dijo que eran "tres fuerzas". Esto generó desconcierto, ya que la ministra de Seguridad tiene a su cargo cuatro fuerzas federales de Seguridad, y no tres. Desde entonces, muchos sectores se preguntaron si esto se debió a un error involuntario o si efectivamente alguna de las cuatro fuerzas iba a quedar fuera de esta resolución.

A partir de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria quedó dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, en 2005,todos los aumentos salariales y novedades administrativas fueron anunciados en bloque para a las cuatro fuerzas. Todas dependen del Ministerio de Seguridad y, a pesar de tener sus incumbencias específicas, frecuentemente trabajan en conjunto. Están a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal para cumplir servicio en cualquier parte del territorio.

Las sumas no remunerativas para los integrantes de la PSA representan aproximadamente el 33% de su salario e incluyen vestimenta, racionamiento, presentismo, exigencia del servicio de seguridad aeroportuaria y vivienda. Queda aún la incertidumbre de por qué se los discriminó en la resolución, a pesar de que muchos de sus miembros, al igual que los de otras fuerzas, llevan adelante demandas judiciales para regularizar los ítems no remunerativos que afecta fundamentalmente sus salarios, aguinaldos, retiros y jubilaciones.

A pesar de que la PSA está integrada en su gran mayoría por integrantes de la ex Policía Aeronáutica Nacional (PAN, que dependía de la Fuerza Aérea Argentina y tenía estado militar) con 30 años de servicio y que arrastran problemas de asignación de remuneraciones desde antes de la reforma, precipitada por el escándalo de narcotráfico que involucró a la extinta aerolínea Southern Winds.

En el Ministerio, en tanto, afirman que no se trata de un olvido ni de una arbitrariedad, sino que al ser una fuerza de creación relativamente reciente, no acumula tantas distorsiones salariales, producto de los ingresos no remunerativos.

"La prioridad de la PSA es el reencasillamiento, que entraña un tratamiento distinto que el de las otras fuerzas federales. Por este motivo se trabaja de una forma diferencial entre autoridades del ministerio y de la fuerza. El anuncio del Presidente, que la ministra aplicó hoy, es un avance en materia de derechos para los integrantes de las fuerzas. El caso de la PSA es diferente, ya que es una fuerza que tiene 14 años de antigüedad y sus haberes no contienen conceptos no remunerativos. Lo que se conoce como compensaciones (zona, vestimenta, etc.) se mantienen como cifras no remunerativas en las cuatro fuerzas al igual que en el resto de la administración pública. La medida anunciada es el inicio de un camino de regularización y mejora para el personal de las fuerzas. En ese sentido, se seguirá trabajando con las autoridades de la PSA para analizar las cuestiones particulares de la carrera dentro de esa fuerza en vistas de mejorar las condiciones laborales de su personal", dijo una calificada fuente gubernamental a LA NACION.

Esa explicación, no obstante, no aplacó la inquietud entre los policías aeroportuarios, que en las últimas horas pidieron la activación de canales de comunicación para revisar los alcances de la medida.

