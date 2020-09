El presidente Alberto Fernández anunció una regularización en los salarios de las fuerzas de seguridad

El presidente Alberto Fernández reconoció hoy una "deuda" del Estado en el salario de los miembros de las fuerzas de seguridad y anunció que ordenó "empezar a regularizar los ingresos de oficiales y suboficiales para que, en un tiempo no mayor de 18 meses, todos los ingresos no remunerativos formen parte" del salario.

"Sé que durante muchos años no fueron bien tratados, así como las Fuerzas Armadas y la administración pública nacional. Ha llegado la hora de empezar a poner en orden sus salarios", dijo el mandatario en un acto en el hospital Churruca del barrio porteño de Parque Patricios.

"He dado la orden de que empecemos a regularizar los ingresos de los oficiales y suboficiales de las fuerzas de seguridad para que en un tiempo, no mayor a 18 meses, todos los ingresos que hoy son no remunerativos, no contributivos, todo eso, se termine blanqueando y forme parte del ingreso de los retirados y de los que están en actividad", explicó Fernández.

Para finalizar esa parte del anuncio, dijo que estaba "comprometido con el trabajo, desde el primer agente y al ultimo oficial de cada una de las fuerzas" y expresó: "Seguiremos trabajando muy juntos, codo a codo".

Esta resolución la toma Fernández luego del gran conflicto entre el gobierno de Axel Kicillof y la policía bonaerense que concluyó tras el anuncio oficial de aumentar el salario mínimo de esa fuerza. Para ello, la Nación decretó la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que irá a cubrir salarios y otras necesidades de los agentes bonaerenses.

El Presidente, además confirmó que firmará un nuevo decreto de extensión de la cuarentena en el país tras el aumento de casos por coronavirus en las últimas semanas y anticipó que incluirá mayores medidas de aislamiento en algunas provincias.

Con información de Télam

