El hombre que agredió a su expareja en Pilar también habría amenazado a sus empleados

Federico Nicolás Balbuena, el hombre de 34 años que fue detenido el martes luego de ser denunciado por su expareja por haberla agredido en su vivienda de Pilar, habría amenazado también a sus empleados.

Después de que Camila Romero, de 25 años, viralizara la feroz golpiza en sus redes sociales para reclamar justicia y lo denunciara por abuso sexual y lesiones agravadas, ahora, compartió capturas de pantalla con presuntos mensajes intimidatorios y amenazas que serían del hombre hacia sus empleados.

Balbuena es dueño de una concesionaria ubicada en Luján y fue detenido el martes en esa localidad. Uno de sus mensajes iba destinado a los trabajadores que se enfermaban o llegaban tarde a su jornada.

Federico Balbuena fue detenido tras la viralización de una brutal golpiza a su expareja Captura

“Las operaciones se las pagamos al supervisor. Lo aclaro por los que se enferman, por los que se retrasan, etc.”, escribía en un grupo de WhatsApp llamado “Titanes Car Center”, destinado a los trabajadores de la concesionaría.

“Si explotan la operación, una vez aprobada y firmada, les mando al médico a la casa así los cura. Así que cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los h...”, continuaba.

Luego, la amenaza empeoró cuando Balbuena advirtió que tenía vínculo con personas poderosas del país. “Tengo poder político, soy amigo de fiscales, jueces, comisarios, intendentes. Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones al respeto”.

Y arremetió: “Así que espero que no se enfermen más, no lleguen tarde y no se confundan conmigo. Si alguno tiene algún problema puede retirarse ahora mismo. Me hubiese gustado explicárselos personalmente, pero... no tuve el agrado. Les deseamos un buen día”.

Una de las capturas compartida por la víctima Captura

La agresión brutal a su pareja

Balbuena fue detenido el pasado martes luego de que fuera denunciado hace un año por su expareja Camila Romero por haberla agredido en su vivienda en Pilar. La joven de 25 años compartió el video en redes sociales de de la golpiza para pedir justicia.

Balbuena se habría presentado a la casa de Romero para buscar una computadora y un celular, debido a que ambos trabajaban juntos antes de separarse. La mujer dijo que el empresario le había advertido que iba a ir a su casa a “romper todo”. Aunque ella le avisó que iba a llamar a la policía, el hombre se presentó igual.

Fue entonces que se produjo la agresión. “Me dejó internada, con la cara destruida. Una semana encerrada sin poder salir”, dijo en diálogo con LN+. Tras recuperarse es que realizó la denuncia el 13 de de mayo de 2025.

“Le abrí el ventanal, le di una bolsa con sus cosas y le empecé a gritar que se vaya. Ahí empezó el forcejeo; en todo momento estuvo golpeándome. Me insultaba, me amenazaba”, afirmó la joven que, a su vez, dijo que el hombre portaba un arma en su bolso en ese momento.

Efectivos de la comisaría primera de Pilar ingresaron el martes a la vivienda del empresario en el barrio Everlinks Golf Country Club tras la intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género N°14 de la ciudad bonaerense. Allí secuestraron dos pistolas 9 mm.

Una segunda denuncia

Tras la viralización de la brutal golpiza, otra mujer apuntó contra Balbuena en declaraciones televisivas. Nadine Gervas denunció que sufrió tres hechos de presunto abuso sexual de parte del empresario, a partir del cual quedó embarazada.

“Tardé como un año y medio en contarlo. Lo denuncié en marzo de 2026. Fueron tres abusos sexuales que terminaron en mi embarazo, en mi hijo hoy. Fueron cosas muy feas que viví y, al mismo tiempo, tuve que salir adelante, hacerme cargo de mi criatura, sola. Ser mamá y papá es muy difícil. Necesito que se haga justicia. Ahora está preso, pero no sé hasta cuándo”, dijo en diálogo con América TV. La mujer sumó que, cuando le comentó del embarazo, Balbuena negó haber estado con ella.

Gervas relató que su relación con Balbuena comenzó de forma laboral en marzo de 2024. “Era su empleada. Vendía autos en Car Center Adjudicados. Él empezó a acercarse con reuniones sociales de los empleados, se mostraba como una persona amable, grata, exitosa. Parecía que podíamos trabajar para él y llegar a buen puerto”, detalló.

La víctima remarcó que “nunca hubo una relación de pareja o de novios”. “Él utilizaba esta cercanía para manipularme, someterme, violentarme verbalmente. Llegó a amenazar con pegarme. Esto terminó en tres abusos sexuales que denuncié”, sumó.

Según Gervas, los presuntos abusos sexuales ocurrieron en dos contextos diferentes: el primero fue en una estación de servicio de YPF. “Estábamos en un viaje. Él me apartó y me obligó a tener relaciones insultándome al mismo tiempo”.

La publicación que hizo Nadine Gervas, la segunda denunciante, sobre Federico Balbuena Captura

Las dos veces siguientes ocurrieron en la casa de Balbuena en Pilar, mientras había otras personas presentes. “Me amenazó con un arma. La puso sobre la mesa y me obligó a tener relaciones rápidamente porque había personas presentes”, explicó. Gervas aseguró que radicó la denuncia en la UFI N°9 descentralizada de Luján.

También mencionó que presenció situaciones problemáticas con Romero, la primera denunciante: “Me amenazaba con pegarme y al otro día me decía que era incondicional y que todo iba a estar bien. Inclusive vi muchas situaciones complicadas en el momento que estuvo con Camila como pareja”.