Otro golpe al submundo narco: cayó Choco, vinculado a Mameluco Villalba y a los asesinos de un policía

Tiene 41 años y antecedentes por robo calificado y violación a la ley de estupefacientes. Detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires afirman que tiene vínculos con Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco, un capo narco que hace más de dos décadas maneja el millonario negocio del narcomenudeo en San Martín y Tres de Febrero. También, los mismos investigadores, sostienen que un integrante de su banda, apodado Sanguchito, fue abatido en el tiroteo donde delincuentes asesinaron a balazos al oficial Santiago Oleksiuk, cuando el uniformado participaba de un allanamiento a un búnker de venta de drogas en La 18, un asentamiento situado en la localidad de Billinghurst.

Las imágenes áereas de la zona manejada por Choco

En las últimas horas, Walter Arias, apodado Choco y de 41 años, fue detenido por detectives de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la policía bonaerense, en una serie de procedimientos hechos en Billinghurst. Hubo otros 12 sospechosos capturados.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. “A partir de tareas de inteligencia criminal, relevamiento territorial y análisis de información judicial, se profundizaron las investigaciones en el barrio 18 de Billinghurst, donde se estableció la presencia de una red narcocriminal con ramificaciones en otros sectores del distrito, en un contexto de investigaciones previas por hechos de extrema gravedad”, dijeron los voceros consultados.

Las dosis de estupefacientes secuestradas por la policía bonaerense Policía Bonaerense

La investigación sobre la organización dedicada al narcomenudeo está a cargo de la Unidad Funcional de Instrcción (UFI) N°16 del Departamento Judicial de San Martín.

“Se determinó que las organizaciones investigadas mantendrían vínculos y relaciones con estructuras narcocriminales que fueron objeto de causas federales anteriores, entre ellas aquellas asociadas al denominado clan Villalba, liderado por Mameluco”, afirmaron fuentes policiales.

Santiago Oleksiuk, el oficial bonaerense asesinado durante un allanamiento a un búnker de venta de drogas en San Martín Policía Bonaerense

Pero, además, como se dijo, se estableció que César Ezequiel Ibarra, de 23 años, apodado Sanguchito, el delincuente muerto durante el tiroteo donde fue asesinado Oleksiuk, de 27 años, y donde resultaron heridos sus compañeros Nicolás Muñoz y Jorge Cardozo, ocurrido el 5 de este mes, era integrante de la banda de Choco, como los tres sospechosos detenidos.

En las últimas horas se hicieron 25 allanamientos donde, además de detener a Choco y otros 12 sospechosos, la policía bonaerense secuestró 1214 dosis de cocaína y 890 dosis de marihuana listas para ser comercializadas, dos armas de fuego, municiones, 11 teléfonos celulares y anotaciones de interés para la causa.

Las armas y municiones secuestradas por la policía bonaerense Policía Bonaerense

En las últimas horas, la policía bonaerense había detenido en Moreno a otra supuesta narco vinculada con Mameculo y que tenía una orden de captura nacional e internacional en la causa de la comercialización de la cocaína adulterada con carfentanilo que provocó la muerte de 24 consumidores. Se trata de Natalia Yanina Díaz, apodada Nati o Tía.

Díaz, de 40 años, está sindicada como la líder de la banda de Nati, gavilla dedicada al narcomenudeo que era investigada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los fiscales Ezequiel Freydier y Leandro Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

Las filmaciones para buscar pruebas sobre la banda de Choco

La investigación que llevó tras las rejas a Nati y a otros cuatro sospechosos comenzó el 11 de noviembre pasado cuando personal policial tomó conocimiento de la existencia de una banda que se dedicaba al narcomenudeo en el partido de Moreno.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron una serie de medidas de prueba, como filmaciones, que permitieron comprobar la “comercialización de estupefacientes”. Después se determinó que la banda era liderada por una mujer a la que apodaban Nati o Tía.

En las últimas horas se hicieron una serie de allanamientos donde fueron detenidos Nati y cuatro de sus cómplices y se secuestraron 3,675 kilos de marihuana, 246 envoltorios de cocaína listos para ser comercializados, un arma tumbera y teléfonos celulares, entre otros elementos de importancia para los investigadores.

La UFI N°12 tiene dos fiscales por decisión del fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte, para dar impulso a las investigaciones de narcomenudeo y a las causas de homicidios vinculados a temas de drogas.

De los procedimientos participó personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Moreno de la policía bonaerense.