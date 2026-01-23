La caída de Nati, buscada por su vinculación con la cocaína adulterada que mató a 24 consumidores

En febrero de 2022, la jueza federal de San Martín Alicia Vence ordenó su captura nacional e internacional por su presunta vinculación con el clan narco liderado por Miguel Ángel Villalba, popularmente conocido como Mameluco, y la cocaína adulterada que mató a 24 consumidores. Natalia Yanina Díaz, apodada Nati o Tía, estuvo casi cuatro años prófuga hasta que en las últimas horas fue detenida en Moreno, acusada de liderar una banda dedicada al narcomenudeo.

Así lo informaron a LA NACION fuentes policiales y judiciales. Díaz, de 40 años, está sindicada como la líder de la banda de Nati, gavilla dedicada al narcomenudeo que era investigada por detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y los fiscales Ezequiel Freydier y Leandro Ventricelli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°12 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

La marihuana secuestrada en los allanamientos Policía Bonaerense

La investigación que llevó tras las rejas a Nati y a otros cuatro sospechosos comenzó el 11 de noviembre pasado cuando personal policial tomó conocimiento de la existencia de una banda que se dedicaba al narcomenudeo en el partido de Moreno.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal dispusieron una serie de medidas de prueba, como filmaciones, que permitieron comprobar la “comercialización de estupefacientes”. Después se determinó que la banda era liderada por una mujer a la que apodaban Nati o Tía.

En las últimas horas se hicieron una serie de allanamientos donde fueron detenidos Nati y cuatro de sus cómplices y se secuestraron 3,675 kilos de marihuana, 246 envoltorios de cocaína listos para ser comercializados, un arma tumbera y teléfonos celulares, entre otros elementos de importancia para los investigadores.

La UFI N°12 tiene dos fiscales por decisión del fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte, para dar impulso a las investigaciones de narcomenudeo y a las causas de homicidios vinculados a temas de drogas.

De los procedimientos participó personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Moreno de la policía bonaerense.

Los estupefacientes secuestrados durante los operativos Policía Bonaerense

Cuando Nati o Tía fue identificada y detenida, se determinó que se trataba de una sospechosa con una orden de captura nacional e internacional.

“Droga fea”

La “droga fea”, como definieron la cocaína adulterada los propios integrantes de la organización criminal, provocó 24 muertes y 80 internaciones. Las víctimas, en su mayoría, habían comprado la cocaína adulterada en búnkeres de Puerta 8. Todo sucedió a principios de 2022.

Miguel Ángel Villalba, más conocido como Mameluco Soledad Aznarez - LA NACION

Las escuchas telefónicas fueron claves para determinar que había sido la banda de Mameluco, la organización que comercializó las dosis de cocaína mezclada con carfentanilo, un opioide 10.000 veces más fuerte que otras sustancias como la heroína y el fentanilo.

“Todas las cagadas que hicieron, tiraron a la cancha lo que no estaba para tirar, hicieron todo cagada”, decía molesto, pero con voz pausada desde el penal de Rawson, Mameluco. Su interlocutor, Matías Pare y Ruiz, apodado Mocho, respondió: sacaron la droga fea, la sacaron a vender acá a la mañana”.

Para la Justicia no había dudas de que Mameluco y Mocho hacían referencia a las dosis de cocaína adulterada que provocaron 24 muertes.

Villalba estaba en la cárcel de Rawson, Chubut, cumpliendo una pena a 27 años de prisión por narcomenudeo y lavado de activos, pero su organización seguía activa, precisamente, en Puerta 8 y El Gaucho, también en Tres de Febrero.

En su momento, la jueza federal de San Martín Alicia Vence les atribuyó al clan Villalba y sus cómplices la comercialización de la cocaína con carfentanilo, “el poder de disposición que poseían sobre los 480 envoltorios de nylon color rosado anaranjado” con esas mismas sustancias que la policía bonaerense incautó el 2 de febrero, cuando irrumpió en el búnker de Puerta 8, y “la tenencia que detentaban” ese mismo día “de dos bolsas de nylon con 3346 envoltorios” más, a muy pocas cuadras de ahí, en una casa de guarda en Loma Hermosa.

Incluso después de las primeras muertes, la banda de “Mameluco” tenía casi un kilo más de cocaína con carfentanilo fraccionado, empaquetado y listo para vender.

El juicio, finalmente, comenzó en septiembre pasado y está a cargo del Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N°5 de San Martín.

El debate no trata las muertes de los 24 consumidores como homicidios. El debate busca establecer cómo se organizaba la venta de los lotes adulterados, la ruta del carfentanilo (comercialización, importación y exportación), el rol de cada acusado en la estructura criminal y los vínculos con sectores de la policía bonaerense, a quienes la investigación señala por haber brindado cobertura a la banda narco.

La jueza Vence, a cargo de la instrucción, no encontró elementos de dolo, es decir, que hayan vendido la mezcla sabiendo que podía provocar consecuencias letales. Aun así, las partes buscan desentrañar cómo ingresó el carfentanilo al circuito local de corte de cocaína. A pedido de la acusación y las defensas, el Tribunal podría citar a autoridades regulatorias de importación y comercialización para reconstruir un posible desvío al mercado ilegal.