Palermo: en plena despedida de Messi, le desvalijaron la casa y los ladrones quedaron filmados

Faltaban tres minutos para las 18.30 del martes pasado. El país estaba pendiente de lo que, un rato después, sucedería en el estadio de River Plate: Lionel Messi se iba a despedir del seleccionado en un partido contra Benín. La situación fue aprovechada por delincuentes que irrumpieron en un departamento de Palermo y robaron todo lo que estaba a su alcance.

El robo, ocurrido en una propiedad situada en Humboldt al 2000, quedó registrado por una cámara de seguridad que las víctimas tenían instalada en el living.

Las imágenes del robo en Palermo

En las imágenes se puede observar cómo los ladrones, que estaban a cara descubierta, abren a la fuerza la puerta de entrada y se distribuyen por los distintos ambientes para buscar objetos de valor.

Uno de los ladrones, mientras revisaba el living, hablaba por teléfono. Parecía recibir indicaciones o comentar cómo estaba la situación.

El robo fue descubierto cuando las víctimas regresaron a su casa. Hicieron la denuncia en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad.

Tras la denuncia tomó intervención el fiscal nacional en lo criminal y correccional Anselmo Castelli y el caso se investiga como “robo en ausencia de moradores”,

Ahora, los detectives policiales y judiciales intentan identificar a los delincuentes con el análisis de las filmaciones.