Parafraseando a Domingo Faustino Sarmiento en Facundo, la abogada Delfina Burlando sostuvo, a la hora del alegato, que “un semáforo es la representación cabal de la civilización o la barbarie”. Luego, su padre, Fernando Burlando, sostuvo que la madrugada del 12 de abril de 2024 la acusada, que en las redes sociales se llamaba a sí misma “la Toretto”, tuvo “miles de oportunidades de frenar”, de ponerle fin a su conducción temeraria en La Plata, pero no lo hizo. Y el mediático letrado que representa a la familia de la víctima, completó el concepto de pacto social esbozado por su hija: “Esa noche Felicitas Alvite pudo elegir entre civilización o barbarie y se puso a jugar a la ruleta rusa con el cargador lleno”.

Así, la querella consideró que Alvite, la “Toretto” de La Plata, “actuó con pleno conocimiento de lo ocurrido con claro desprecio por la vida, acreditándose lo ocurrido”, por lo que reclamó que sea condenada a 11 años de prisión por el homicidio con dolo eventual en perjuicio de Walter Rubén Armand, músico de 36 años que iba en su moto cuando la joven, al volante de un Volkswagen Gol de un amigo con el que venía cruzando semáforos en rojo a alta velocidad, lo embistió y lo mató.

Antes, en el primer turno de alegatos, el fiscal Martín Chiorazzi pidió que Alvite reciba una pena de diez años de cárcel y una inhabilitación para conducir motovehículos por el término de 20 años .

El fiscal también solicitó una pena de tres años de cárcel y el doble de tiempo de inhabilitación para manejar para la amiga de Alvite, Valentina Velázquez, con quien se presume que corría una picada cuando provocó la tragedia.

En su alegato, el fiscal de juicio remarcó que el video de TikTok compartido por la acusada y por el que se ganó su apodo incluye una frase que “no es casual”. Tras desgranar toda la prueba producida en el proceso, incluidos los videos relativos al hecho, Chiorazzi afirmó que Alvite “violó todas las normas de conducción que conocemos” y remarcó que ello no fue un descuido —una imprudencia, que haría que el hecho quedara tipificado como un homicidio culposo—, sino un modo de conducción voluntario con el que la autora debió prever el resultado de su acción.

Resaltó la extensión del daño causado en medio del brutal impacto y puso el foco en el hecho de que la Toretto cruzó seis semáforos en rojo antes de embestir a toda velocidad a Armand en el cruce de 13 y 532.

Por su parte, para Velázquez, apuntada –según la acusación– por haber estado corriendo una picada con su amiga poco antes del trágico incidente y acusada formalmente del delito de “prueba temeraria de velocidad”, el fiscal solicitó, además de la pena de prisión y la inhabilitación, que se le imponga la realización de un curso de capacitación en conducción vial.

El 12 de abril de 2024 a las 2, Alvite conducía un VW Gol Trend de un amigo y cruzó la bocacalle de 13 y 532 con el semáforo en rojo; allí embistió a Armand, músico de 36 años que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció.

Según la acusación que hizo en su momento el fiscal Fernando Padovan, a cargo de la instrucción de la causa, Alvite, que se hacía llamar la ”Toretto”, en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y el conductor de un Peugeot negro conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío; no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y, desesperada, le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

“Soy incapaz de hacerle daño a alguien. El TikTok de Toretto no tiene nada que ver con quién soy como persona”, dijo en referencia al perfil de la red social donde se hacía llamar como uno de los personajes de la película Rápidos y Furiosos.

Este miércoles será el turno de las defensas. Los abogados de Alvite, Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, intentarán convencer a los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Plata, de que el hecho analizado debe ser considerado un homicidio culposo, resultado de la conducción imprudente. Seguramente haga lo mismo Raquel Ponzinibio, la defensora oficial que asiste a Vázquez, imputada por su participación en una “prueba de velocidad temeraria”, una “picada” por el centro de La Plata que segó la vida de Armand.