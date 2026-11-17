Un delincuente fue arrestado en las últimas horas, acusado de haber participado en el asesinato de un hombre que regresaba de jugar al fútbol en la localidad de José C. Paz, cuando fue abordado por dos malvivientes, quienes le robaron el teléfono celular.

El mortal asalto se produjo en la madrugada del pasado domingo, cuando Miguel Lescano, de 48 años, le avisó a su esposa que iba en camino; sin embargo, a unas diez cuadras de su casa fue atacado por los dos delincuentes, con fines de robo, y en medio de un forcejeo fue apuñalado, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Al no tener noticias, la esposa de Lescano radicó la denuncia y el domingo por la mañana la policía le confirmó que había sido asesinado horas antes.

La secuencia del ataque quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona, una prueba determinante para lograr el arresto de uno de los malhechores, identificado únicamente con las iniciales E. O. A., de 30 años, mientras continúa la búsqueda de su cómplice, según consignaron las autoridades policiales.

“Lo que queremos es que estas personas caigan, que no sigan haciendo esto”, expresó Karina, hermana de la víctima en declaraciones al canal TN poco antes de encabezar una marcha en reclamo de justicia.

“Pensábamos que se había quedado a dormir en la casa de un amigo o en la de mis sobrinos, nunca pensamos que había ocurrido algo así. Al mediodía llegó un patrullero y nos llevaron a mi hermana y a mi a la comisaría, ahí nos dicen que lo habían apuñalado. Queremos que los asesinos estén presos, esto no puede seguir así”, dijo la hermana de Lescano en el lugar del crimen.

Junto a ella estaba la exesposa de Lescano, con quien tuvo dos hijos en su relación de 20 años. Sostenía un cartel con la imagen de la víctima y el reclamo de justicia. “Era una persona buena, que siempre ayudaba, siempre sonriente, Iba a ser abuelo por tercera vez. Era un tipo que se hacía amar”, dijo esa mujer.

Otro vecino llevaba un cartel en el que no solo sumaba su reclamo de justicia frente al asesinato de Lescano, sino que agregaba una frase contundente: “Basta de inseguridad, José C. Paz es tierra de nadie”.

“Era una excelente persona, no mereceía morir así”, expresó la expareja de la víctima.“Quiero que estén presos para que no maten a nadie mas”, agregó.

Los investigadores buscan ahora al cómplice del sospechoso que fue detenido por el asesinato de Lescano.