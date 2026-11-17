Un hombre de 34 años fue detenido en Posadas, Misiones, acusado de perseguir y acosar reiteradamente a una joven de 21 años, además de exhibirle sus partes íntimas y masturbarse frente a ella. El procedimiento se concretó este lunes, cerca de las 19, en el barrio Miguel Lanús, cuando la víctima reconoció al sospechoso mientras caminaba con su pareja.

El detenido fue identificado como Diego Horacio B. y quedó a disposición de la Justicia tras la intervención de efectivos de la Comisaría 10ª y de la División de Acción Motorizada Fátima. Los policías ya realizaban tareas encubiertas en ese sector de la capital provincial en respuesta a una publicación en una red social que advertía sobre situaciones de acoso y exhibicionismo presuntamente protagonizadas por el mismo hombre.

Según consta en la denuncia, los episodios comenzaron el 12 de noviembre, alrededor de las 7.15, cuando la joven salió de su domicilio. En ese momento, el sospechoso habría comenzado a seguirla por la vía pública y, durante el recorrido, le exhibió sus partes íntimas y se masturbó frente a ella.

La situación no habría terminado con ese primer episodio. La denunciante manifestó que en los días siguientes volvió a ver al hombre merodeando los alrededores de su vivienda. Esa conducta le provocó temor y la llevó a modificar su rutina cotidiana: según su relato, en algunas ocasiones decidió permanecer dentro de su casa hasta comprobar que el sospechoso se hubiera retirado.

La joven también había expuesto lo que estaba ocurriendo a través de una publicación en redes sociales. Esa advertencia motivó que la Policía de Misiones comenzara a realizar averiguaciones y tareas encubiertas en el barrio para intentar identificar al presunto acosador y establecer si continuaba frecuentando la zona.

El arresto se produjo cuando la víctima caminaba junto a su pareja y volvió a cruzarse con el hombre al que había denunciado . Al reconocerlo y advertir que nuevamente la seguía, alertó sobre la situación. Su pareja intervino para evitar que el sospechoso escapara antes de la llegada de los efectivos policiales.

Los uniformados identificaron al hombre y concretaron la detención. Luego lo trasladaron a una dependencia policial, mientras la joven formalizó la denuncia y aportó información sobre los episodios que, según aseguró, venía sufriendo desde la semana anterior.

En su presentación, la víctima también señaló que existen cámaras de seguridad en el sector que podrían haber registrado los movimientos del sospechoso y aportar elementos para reconstruir lo ocurrido. Esos registros podrían resultar relevantes para establecer si el hombre la siguió en distintas oportunidades y precisar las circunstancias de cada episodio.

La investigación continúa para determinar si el detenido estuvo involucrado en otros hechos de características similares y si hay más mujeres que hayan atravesado situaciones de acoso o exhibicionismo similares en el mismo barrio.