Parque Patricios: tras un enfrentamiento entre barras de Huracán, desalojaron un edificio usurpado hace más de 26 años

Un edificio “con riesgo estructural” que había sido usurpado hace más de 26 años en el barrio porteño de Parque Patricios fue desalojado por personal de la Policía de la Ciudad.

El inmueble, situado en avenida Caseros al 1600, junto a la Plaza España, había quedado bajo “atención preventiva” después de un enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Huracán ocurrido la semana pasada.

Durante las recorridas posteriores a la pelea de los barras, la Policía de la Ciudad había descubierto una estructura que escondía diez armas blancas.

El procedimiento comenzó con una inspección realizada por el área técnica de la Guardia de Auxilio. Los especialistas determinaron que el edificio presentaba riesgo estructural, por lo que se colocó una faja de clausura y se dispuso la evacuación inmediata de las personas que vivían en el lugar.

El inmueble contaba con diez departamentos. Personal del Gobierno de la Ciudad comunicó a quienes ocupaban las distintas unidades que debían abandonar el lugar y, posteriormente, se concretó el desalojo.

La medida se produjo una semana después de un violento enfrentamiento entre dos facciones de la barra brava de Huracán que tuvo como escenario la plaza José C. Paz.

El episodio ocurrió el sábado 22 de agosto y derivó en la detención de 19 violentos en la esquina de José C. Paz y Taborda. Todos los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Sur.

Además, el Ministerio de Seguridad aplicó a 17 de los detenidos una sanción de cuatro años de exclusión de los estadios, la máxima prevista en el marco del derecho de admisión.

Después de aquel enfrentamiento, las autoridades reforzaron las recorridas preventivas en los alrededores del estadio y en distintos puntos donde habitualmente se concentran simpatizantes antes de los partidos.

Desalojaron un edificio usurpado hace más de 26 años en Parque Patricios Prensa Ministerio de Seguridad

Uno de esos lugares fue la Plaza España, situada en la zona de avenida Amancio Alcorta y avenida Caseros.

Durante una de esas recorridas, los efectivos encontraron una estructura ubicada en las inmediaciones que despertó su atención. Al inspeccionarla, hallaron diez puntas de acero tipo faca, de entre 20 y 30 centímetros de longitud, que estaban ocultas en su interior.

Las armas fueron secuestradas y, con el paso de los días, las autoridades avanzaron además con la inspección del edificio contiguo a la plaza.

La evaluación realizada por la Guardia de Auxilio determinó que la construcción no reunía condiciones de seguridad para continuar habitada. El riesgo estructural llevó a disponer la clausura y el desalojo. Este sábado, finalmente, se concretó la evacuación del inmueble y se demolió la estructura.