Ordenan desalojar una sinagoga en Flores y fieles resisten adentro

La mañana de este lunes comenzó con un operativo policial en el barrio porteño de Flores, donde un grupo de personas se atrincheró dentro de una sinagoga en el marco de una disputa que lleva meses. Los efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron para hacer cumplir el desalojo ordenado por la Justicia en la calle Helguera 270.

El desalojo, precisaron fuentes de Seguridad porteñas a LA NACION, comenzó con un juicio civil por una disputa entre dos grupos de fieles dispuesto por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 99 a cargo de Camilo Jorge Almeida Pons.

Desalojo en una sinagoga: denuncian que vendieron el inmueble ilegalmente

Dentro del lugar se encontraban por lo menos 15 adultos y varios menores de edad, según consignaron en LN+, quienes aseguraron que la venta del lugar se dio con irregularidades y de forma ilegal.

Si bien una parte obtuvo un resultado a favor en la causa para recuperar el inmueble en donde está ubicada la comunidad ortodoxa Shuva Israel, otro grupo se negó a desocupar. A partir de esto, la Ciudad actuó en función de lo que había determinado la Justicia.

Desde el gobierno porteño adelantaron que en el lugar ya se encontraba presente el Oficial de Justicia, por lo que se llegó a un presunto acuerdo con las personas que se encontraban en el interior del templo. De esta forma, se les permitió un tiempo prudencial para que terminen con los rezos correspondientes y así luego continuar con el proceso judicial.

Sin embargo, minutos después, uno de los afectados habló con los medios y aseguró que “de ninguna forma” les entregarán el inmueble. “Esto se compró en 1950 por nuestros padres, nuestros abuelos. Es un templo de mucha historia”, relató en LN+.

Y, sobre la otra parte, acusó: “Son 10 los muchachos corredores inmobiliarios de otra comunidad involucrados que la vendieron. Fueron con el título de propiedad sin saber nosotros, nosotros nos enteramos hace dos meses atrás que tiraron un papel diciendo que las propiedad estaba vendida. Quieren instalar una galería... Nosotros nos quedamos acá”.

Atrincherados en Recoleta

Dos hombres con aparente consumo de estupefacientes se atrincheraron el sábado en el departamento de la madre de uno de ellos en un piso 14 de un edificio ubicado en Recoleta y la Policía tuvo que ingresar al domicilio a través de su ventana.

Según informaron fuentes policiales a LA NACION, uno de ellos le habría quitado las llaves a la mujer, quien no pudo reingresar y alertó a las autoridades. La mujer realizó un llamado al 911 alrededor de las 17.30 en el que avisó que su hijo y un amigo se encontraban atrincherados en el interior de su departamento bajo “efectos de estupefacientes y agresivos”.

Dos hombres se atrincheraron en Recoleta

La Policía porteña advirtió que los dos adultos habrían estado bajo un brote psicótico e intentó establecer una negociación que no dio resultado. En ese marco, intervino personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) y del Grupo Especial de Rescate (GER), que trepó hasta el 14° piso, mientras que otra subdivisión colaboró con dos líneas de descenso a fin de brindarle acceso por las ventanas.

Asimismo, también asistieron efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y la zona fue vallada para que el personal pudiera trabajar con comodidad. Después de que las negociaciones fracasaran, los efectivos dieron la orden para que se diera el ingreso a través de una ventana y los hombres fueron reducidos.