Patrulla Municipal. Dos detenidos luego de una persecución a alta velocidad en las calles de San Isidro

Dos personas que circulaban con un automóvil en forma sospechosa por las calles de Boulogne llamaron la atención del personal que la Patrulla Municipal de San Isidro, que realizaba un dispositivo de prevención del delito en esa zona. La actitud de esos hombres al intentar ser identificados expuso que el merodeo no tenía buenas intenciones. Aceleraron el vehículo e intentaron eludir a los agentes. Fueron detenido luego de una persecución que incluyó el seguimiento por parte del sistema de cámaras municipales.

Así lo informaron funcionarios de ese distrito de la zona norte. “Una recorrida preventiva de la Patrulla Municipal terminó con dos hombres demorados en Boulogne, luego que oficiales de seguridad municipal junto con el personal policial adicional detectaran un vehículo en actitud sospechosa e intentaran identificar a sus ocupantes. La intervención derivó en una persecución, un choque y un operativo que también contó con la colaboración de una vecina adherida a Ojos en Alerta”, indicaron.

Y se agregó: “El episodio comenzó cuando la Patrulla Municipal recorría la zona de Sarratea y Camino Real Morón y detectó un vehículo que llamó la atención de los oficiales. Al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor aceleró y escapó hacia el partido de San Martín. Después de recorrer algunas cuadras en el municipio vecino, el vehículo retomó hacia Sarratea y, en el cruce de Yatay y Olazábal, chocó contra una moto y un automóvil particular. Los ocupantes del vehículo abandonaron el auto y escaparon a pie. Uno de ellos intentó, durante la fuga, apoderarse de una motocicleta, pero perdió el control y cayó a pocos metros. Los oficiales lograron alcanzarlo y reducirlo”.

Su cómplice había logrado eludir el cerco policial, pero fue capturado cuando buscaba esconderse en el techo de una vivienda, donde fue observado por una vecina que transmitió esa información mediante el sistema Ojos en Alerta.

Ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 3ª de San Isidro y puestos a disposición de la Justicia.

San Isidro: persecución y detenidos

“El procedimiento refleja cómo la prevención combina la presencia de los móviles en las calles con el monitoreo de situaciones sospechosas y la participación de los vecinos. En este caso, la intervención de la Patrulla Municipal permitió detectar el vehículo, seguir a sus ocupantes y concretar una primera detención, mientras que una alerta de Ojos en Alerta aportó información clave para localizar al segundo sospechoso”, aseguraron fuentes municipales.

En ese sentido, agregaron que el 77,6% de las comunicaciones referidas a situaciones de seguridad pública ingresan por canales municipales de contacto directo con los vecinos. Más de 25.000 habitantes de San Isidro están adheridos a Ojos en Alerta, el programa que permite enviar mensajes, audios, fotos, videos y ubicación directamente al Centro de Monitoreo Municipal.

“El funcionamiento es sencillo. Un vecino observa algo que le resulta extraño y, sin necesidad de determinar exactamente qué está ocurriendo, puede enviar un WhatsApp. Puede escribir un mensaje, mandar un audio, compartir una foto, grabar un video o directamente enviar su ubicación. En pocos segundos, esa información ingresa al sistema y puede ser utilizada por el Centro de Operaciones Municipal, el monitoreo y los equipos de patrullaje para evaluar la situación y dar una respuesta. Según el Municipio, las alertas permiten movilizar a los 0ficiales en menos de cinco minutos”, afirmaron funcionarios de San Isidro.

Para facilitar el uso del programa Ojos en Alerta, la municipalidad de San Isidro realiza capacitaciones a vecinos en delegaciones municipales, clubes de barrio, comercios y domicilios particulares.

“Con Ojos en Alerta brindamos una herramienta ágil y sencilla que complementa los canales de comunicación de nuestro sistema de seguridad. Estamos muy contentos porque cada vez más vecinos se involucran, lo que nos permite intervenir con inmediatez”, señalaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, al detallar el consignado caso de los dos sospechosos arrestados a partir de la combinación de patrullajes y participación ciudadana.

En procura de aumentar esos patrullajes, el intendente Ramón Lanús entregó los distintivos de la Patrulla Municipal a 25 nuevos oficiales que se sumarán a la división motorizada.