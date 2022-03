“Dicho no verosímiles”: dictaron la falta de mérito de Claudio Paul Caniggia en la denuncia por violación

Para Justicia, hasta el momento, no hay pruebas para procesar o sobreseer a Claudio Paul Caniggia en la causa que se había iniciado tras la denuncia de su exesposa, Mariana Nannis, por abuso sexual y violencia de género.

La decisión fue tomada por el juez en lo criminal y correccional porteño Pablo Ormaechea. “La versión recabada de parte de la supuesta víctima, de momento, adolece de las caracterizaciones de veracidad, verosimilitud y persistencia o vacilaciones. Estimo necesario que la denuncia sea mínimamente corroborada, cosa que no ha ocurrido”, sostuvo el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

Ormaechea explicó que, por el momento, Nannis no declaró en la causa. “En ese sentido, la denuncia que formuló ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no fue ratificada”, sostuvo el juez.

“Los dichos de Mariana Belén Solange Nannis Silles [el nombre completo de la denunciante] no pueden ser considerados exactos o precisos y menos verosímiles porque carecen de corroboración probatoria objetiva; y si se conjuga el razonamiento precedente con el hecho de que la misma podría no ser veraz, porque es parte interesada en el desarrollo de la encuesta, o por la conclusión del informe psicológico que he mencionado antes, resulta más que evidente la necesidad de obtener nuevamente su testimonio, más allá de cualquier inferencia que pueda tenerse”, dijo el juez.

Según informó la agencia de noticias Télam, el abogado Fernando Burlando, a cargo de la defensa de Caniggia, pidió que sean detenidas dos amigas de Nannis que declararon como testigos en la causa.

La exfigura del seleccionado nacional de fútbol había sido indagada la semana pasada. En la audiencia, que se hizo de forma virtual, Caniggia negó haber abusado sexualmente de Nannis, su exmujer y madre de sus tres hijos.

Según la imputación del fiscal Carlos Velarde al pedir la indagatoria, el 5 de mayo entre 2018 entre la madrugada y primeras horas de la mañana, Caniggia “intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero, ante la negativa de ella, amenazó con matarla en medio de insultos”.

Según la denuncia de Nannis, que es representada por el abogado Carlos Broitman, los hechos denunciados ocurrieron el 5 de mayo de 2018 en una de los departamentos del Hotel Faena de Puerto Madero cuando Caniggia quiso tener relaciones sexuales y ella se negó.

“Te voy a matar hija de puta”, le habría dicho Caniggia a Nannis, según la denuncia. Acto seguido, el exfutbolista intentó pegarle golpes de puños en el rostro, pero su por entonces mujer se cubrió a cara con las manos.

En el momento en que describió los hechos que se le imputan al exdelantero de Boca y River, entre otros equipos, el fiscal Velarde sostuvo que tras los golpes, Caniggia sometió sexualmente a Nannis.

Según pudo saber LA NACION, el abogado Broitman analizará si apela o no la resolución del juez Ormaechea.