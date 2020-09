Daniel García, jefe de la policía de Buenos Aires

Gabriel Di Nicola 9 de septiembre de 2020

Tiene perfil bajo. No le gusta hablar delante de las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación. Hizo la mayor parte de su carrera en el área de Investigaciones. El comisario general Daniel García, de 54 años, llegó a la cima de la policía bonaerense en diciembre del año pasado, cuando Axel Kicillof asumió como gobernador y Sergio Berni, como ministro de Seguridad. Estuvo dos meses como jefe interino, hasta que en marzo último se oficializó su designación. Seis meses después, la tropa parece no responderle y no pudo contener el reclamo por el aumento de salarios que ganó las calles y llegó hasta la Quinta de Olivos.

Pasaron 31 años desde que García ingresó en la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich hasta su llegada al máximo nivel de la fuerza de seguridad provincial. "Hoy hemos decidido nombrar una nueva cúpula. Es por eso que el señor [comisario] general García y el comisario general Jorge Figini [subjefe] tienen la enorme responsabilidad y la enorme tarea de llevar adelante esa vocación que cada uno de estos hombres lleva en su interior y de velar para sostener permanentemente esa llama viva de servicio", sostuvo Berni al poner en funciones a las máximas autoridades policiales.

Apenas seis meses después, su autoridad parece haberse diluido. Ayer, en Puente 12, La Matanza, salió a hablar con los manifestantes para anunciarles que el viernes se anunciaría cuánto iban a recibir de aumento. Pero su alocución fue acallada a gritos por los uniformados.

El momento en que el jefe de la policía bonaerense, comisario general Daniel García, habló con los policías en protesta 06:17

Su primer destino como policía fue la comisaría 10a. de Tres de Febrero. De a poco fue ascendiendo y llegó a ocupar las jefaturas departamentales de distritos clave como San Martín y Merlo.

"Le decían 'el Fino' García. 'Fino' porque nunca se ensució. Siempre se acomodó bien políticamente", opinó un comisario inspector retirado de la policía bonaerense consultado por LA NACION.

Colaboradores de Cristian Ritondo, hoy diputado nacional de Juntos por el Cambio y antecesor de Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, explicaron: "Trabajó muy bien las investigaciones de los secuestros que azotaron la zona oeste del conurbano y, de a poco, fue ascendiendo en la cúpula".

Ampliaron: "Es un gran trabajador que prefería el bajo perfil. Cuando había que presentar ante los medios un buen trabajo investigativo prefería no salir. No quería hablar".

La gran incógnita es si ahora no supo o no pudo manejar la tropa propia. "Los mensajes en las redes sociales y grupos de WhatsApp donde se anunciaban las protestas comenzaron entre el jueves y el viernes pasados. ¿Nadie lo advirtió para frenar a tiempo? ¿Berni o García no pudieron anticiparse?", se preguntaban cerca de los despachos cercanos al gobernador Kicillof.