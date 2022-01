Perfil de Mariel Suárez, la jueza de Chubut que protagoniza un escandaloso video con un preso

La jueza penal Mariel Suárez, que protagoniza un escándalo por “conductas inapropiadas” tras ser filmaba mientras se besaba con un preso condenado recientemente por homicidio, había sido destituida en su cargo en el año 2013, pero fue restablecida en sus funciones a partir de un recurso de amparo interpuesto contra la actuación que llevó adelante el Consejo de la Magistratura en su contra, lo que quedó oficializado dos años después.

Los antecedentes de aquella época registran que Suárez había sido públicamente cuestionada por el entonces intendente Néstor Di Pierro, que la acusó de “liberar presos por teléfono”, luego de que trascendieran resoluciones de la magistrada durante la semana santa de aquel año en relación con delincuentes que habían sido detenidos infraganti por la Policía en distintos hechos.

Tras ello la jueza le envió una carta documento al jefe comunal para que se retractara de sus dichos, pero este insistió en la acusación.

Paralelamente, se inició su proceso de evaluación, a tres años desde su nombramiento, que se había producido en el año 2009. El Consejo de la Magistratura votó por mayoría que el desempeño en ese lapso había resultado insatisfactorio, al tiempo que sumó en su contra una denuncia que cuestionó su actuación en una causa que involucró el abuso sexual de una menor de edad.

Como consecuencia, el Consejo de la Magistratura resolvió, en una decisión dividida que motivó el voto de desempate de su presidente, el envío de los antecedentes para que la jueza enfrentara un tribunal de enjuiciamiento, bajo la acusación de desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en su cargo.

Dicho tribunal se constituyó sobre fines de octubre de aquel año y resolvió la destitución de la jueza, sobre dos argumentos principales: el no cumplimiento de plazos procesales de acuerdo con el criterio que había propuesto el Superior Tribunal de Justicia, a fin de no afectar el servicio de justicia; y la actuación en el citado caso de abuso sexual de una niña, en la que liberó al imputado porque su abogado no estuvo presente en el momento de la declaración de la víctima, aunque posteriormente ese error fue subsanado y la medida se revirtió, según argumentó su defensora.

Poco después, durante los primeros meses de 2014, Suárez interpuso un recurso de amparo contra la decisión del Consejo de la Magistratura, al considerar que remitir su caso al Tribunal de Enjuiciamiento había sido arbitraria, convencida de que se trató de una acción política promovida por Di Pierro.

Bajo el argumento de que la decisión fue “arbitraria y extemporánea”, al señalar que en otros casos de evaluación insatisfactoria no se había promovido el juicio de destitución sino una sanción administrativa desde el Superior Tribunal de Justicia, el amparo tuvo una consecuencia inmediata: el entonces juez civil Gustavo Sanca la repuso en el cargo, del que había sido suspendida el 6 de junio de 2013.