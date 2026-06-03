Una pasajera fue detenida en el aeropuerto Aeroparque Jorge Newbery luego de protagonizar un incidente con personal de una aerolínea y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), tras negarse a abonar una penalidad por exceso de equipaje, según informaron fuentes aeroportuarias a LA NACION.

El episodio ocurrió el martes cerca de las 17.35 en la puerta de embarque del vuelo JA 3104 con destino a Córdoba. Según supo este diario, personal policial fue convocado por la compañía JetSmart debido a que una pasajera se encontraba alterada luego de que la empresa le exigiera el pago de del cargo adicional.

Aeroparque: una pasajera no quiso pagar exceso de equipaje, mordió a una policía y la detuvieron

La aerolínea le negó el embarque ante la falta de pago. Sin embargo, la mujer hizo caso omiso a la disposición e ingresó al interior de la aeronave como si nada ocurriera. Cuando los efectivos intentaron intervenir, la pasajera se tornó agresiva tanto con miembros de la tripulación como con el personal policial.

En ese contexto, mordió en el brazo derecho a una oficial ayudante de la PSA. Tras ser reducida, la mujer fue trasladada al servicio médico de sanidad del aeropuerto, donde le encontraron heridas menores.

Aeronaves de Aerolíneas Argentina y JetSmart aguardan a poder levantar vuelo en Aeroparque Ricardo Pristupluk

Más tarde, cerca de las 18.40, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes del caso indicaron a LA NACION que la Justicia ordenó la detención de la pasajera, la toma de declaración testimonial a la policía lesionada, al jefe de servicio y al personal de JetSmart.

La causa fue caratulada como “atentado y resistencia a la autoridad”. Según las mismas fuentes, una vez elevado el sumario judicial, el juzgado evaluará las lesiones sufridas por la oficial durante el procedimiento.

Una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue mordida por una pasajera Prensa PSA

Dicho incidente ocurre apenas una semana después de otro episodio registrado dentro de las instalaciones de Aeroparque. El 27 de mayo, un trabajador murió mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Según informaron entonces fuentes a LA NACION, el hecho ocurrió en un cuarto técnico ubicado en la planta alta del hall central, cerca de una puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional.

Allí, dos empleados tercerizados de la empresa Maxiseguridad manipulaban un sistema vinculado a un cilindro de dióxido de carbono (CO₂) utilizado para la extinción de incendios.

Los trabajadores involucrados en el incidente trabajaban para la firma Maxiseguridad

Durante las tareas se produjo el desprendimiento de un tablero eléctrico, que impactó contra el cilindro y provocó la rotura de su válvula de seguridad. Como consecuencia, ambos trabajadores quedaron encerrados en el habitáculo y sufrieron una intoxicación.

Personal médico del aeropuerto acudió al lugar y realizó maniobras de reanimación, pero uno de los operarios, identificado por el apellido Garnica, falleció. El segundo trabajador sufrió solo lesiones leves.

La Fiscalía interviniente ordenó preservar la escena, secuestrar elementos de interés para la investigación y tomar declaración a personal de Aeropuertos Argentina y de la empresa contratista. El caso quedó bajo investigación para determinar si se trató de un accidente laboral derivado de errores de procedimiento o factores ambientales.