Persecución a toda velocidad en La Boca: detienen a un motochorro con múltiples antecedentes tras robar un celular

El sonido de una moto de alta cilindrada irrumpió en la avenida Patricios y la escena cambió en segundos. Una mujer caminaba por la vereda cuando un joven se acercó a toda velocidad y le arrancó el celular de las manos. El arrebato fue rápido y quirúrgico, pero no pasó inadvertido: varios transeúntes vieron la maniobra y alertaron a los efectivos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad, que patrullaban la zona. Desde ese momento comenzó una persecución que terminó a pocas cuadras, en el corazón de La Boca y sobre los carriles del Metrobús.

Según informaron fuentes policiales, el delincuente tiene 18 años y acumula ocho antecedentes penales por robo, hurto y robo en poblado y en banda desde 2022.

La moto Yamaha XTZ Lander 250 utilizada en la fuga, con el sistema de arranque violentado, fue secuestrada en el operativo Policía de la Ciudad

Tras el arrebato, escapó por Aristóbulo del Valle en dirección a la avenida Almirante Brown, donde los agentes lograron interceptarlo. La secuencia quedó registrada en un video que muestra la velocidad de la fuga y el despliegue de los efectivos para cerrarle el paso.

Cuando fue reducido, el joven llevaba consigo el teléfono sustraído, que fue recuperado en presencia de testigos. También se secuestró la moto Yamaha XTZ Lander 250 utilizada en la huida, que presentaba el sistema de arranque violentado. La investigación determinó que el vehículo estaba registrado a nombre de otra persona, por lo que se presume que también podría haber sido robado.

El celular robado, un equipo Motorola de carcasa blanca, recuperado por la Policía en presencia de testigos Policía de la Ciudad

Las imágenes del operativo muestran la moto apoyada sobre la calzada, rodeada por policías y patrullas, mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

El detenido fue trasladado a una dependencia policial, donde se confirmó que tenía múltiples detenciones previas por hechos similares. De acuerdo con los registros, sus antecedentes incluyen robos cometidos en la vía pública y en poblado y en banda en distintas zonas de la ciudad.

Vista trasera de la moto Yamaha secuestrada, estacionada sobre la avenida Almirante Brown junto a patrullas policiales Policía de la Ciudad

El caso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63, a cargo de la jueza. Vanesa Alejandra Peluffo. La autoridad judicial ordenó la detención del acusado y el secuestro de los elementos vinculados al hecho: el celular, la moto y la documentación hallada durante la requisa. Además, se investiga si el vehículo fue utilizado en otros delitos recientes.

Las imágenes difundidas por la Policía muestran distintos momentos del procedimiento: la moto Yamaha blanca con detalles en azul y negro, estacionada sobre la avenida; el celular recuperado, un equipo Motorola de carcasa blanca con cámara dual; y el despliegue de los efectivos en la zona, con patrullas y motos oficiales. El operativo se realizó en plena tarde, en un sector transitado sobre la calzada del Metrobús, lo que permitió que varios testigos colaboraran con datos para la rápida intervención.