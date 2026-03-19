Conurbano violento. Le dispararon en una pierna para robarle la moto a plena luz del día

Le dispararon sin piedad para robarle la moto y salvó su vida de milagro. Un motociclista fue herido en una pierna por uno de los dos delincuentes que intentaron apoderarse de su vehículo. Uno de los asaltantes, supuestamente menor de edad, lo baleó para obligarlo a que entregara la moto.

El violento episodio ocurrió a plena luz, en la esquina de Colombres y Posadas, a ocho cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen y a metros de una estación de servicio.

A pesar que a esa hora, dicha intersección estaba muy transitada, los asaltantes, a bordo de una Honda Tornado roja, interceptaron al motociclista y, sin mediar palabra, abrieron fuego a las piernas para obligarlo a detener la marcha.

Herido por el balazo, la víctima perdió el control de la moto y cayó en la calzada. En ese momento, uno de los dos ladrones descendió la Tornado roja y volvió a amenazar con su arma a la víctima.

Según quedó registrado por el acompañante de un automovilista que circulaba por la zona, el ladrón blandía su pistola y advertía que mataría al motociclista en caso que no soltara la moto.

Debido a que la moto era pesada, el ladrón menor de edad y de físico enjuto no pudo levantar el vehículo. Entonces, los delincuentes huyeron sin llevarse la moto ante la presencia de los transeúntes y automovilistas que transitaban por la zona.

Otro motociclista detuvo su marcha y ayudó al herido. Lo arrastró hasta el cantero de la estación de servicio y le aplicó un torniquete para frenar la hemorragia.

Según relató un vecino a este cronista, no se trató de un hecho aislado. “Los asaltantes de la Tornado roja cometieron muchos robos. Han golpeado mucho en la zona. Estamos regalados”, expresó un habitante del barrio.

Hasta el momento, la policía no logró apresar a ninguno de los ladrones. Al revisar la grabación realizada con un celular quedó expuesto que uno de los ladrones sería menor de edad.

Motociclista baleado en un robo en Lomas de Zamora

Según estadísticas oficiales, el 44 por ciento de los 94.500 vehículos denunciados como robados en un año en la Argentina correspondieron a motos.

Los estudios realizados por la entidad que agrupa a la compañías de seguro, revelaron que los robos de motos constituyeron la modalidad delictiva que más aumentó en los últimos cinco años en el territorio nacional. Mientras que desde junio de 2020 a junio de 2021 se denunciaron 17.800 robos de motos, en el período de junio de 2024 a junio de 2025 hubo 41.600 casos.

Además, el estudio oficial indicó también que el 67 por ciento de los robos de motos fueron denunciados en territorio bonaerense.

Los modelos de motos de baja cilindrada constituyen la mayor cantidad del parque de vehículos. También el universo con menor cantidad de unidades aseguradas, debido a que el aumento en la cantidad de robos incrementó el precio de los seguros.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los costos del seguro contra robo la mayoría de los repartidores decidió contratar la cobertura por responsabilidad civil, obligatoria para poder circular.

Esta situación quedó reflejada en las estadísticas que indican que, de 2.451.300 motos registradas en todo el país, los usuarios de 965.000 vehículos tienen contratada la prima por la cobertura contra robos, según el último estudio realizado por la entidad que agrupa a la mayoría de las compañías de seguros de la Argentina.