Un motociclista fue víctima de un robo cuando circulaba a 100 kilómetros por hora en una autopista

Las autopistas del Gran Buenos Aires se convirtieron en zonas de cacería para los delincuentes. Un motociclista que circulaba a 100 km/h por el Acceso Sudeste fue asaltado por dos delincuentes que lo interceptaron en las adyacencias de la bajada de Villa Domínico.

Según quedó registrado en la cámara que llevaba la víctima en su casco, los dos delincuentes en moto igualaron la línea de marcha y uno de ellos, en una maniobra temeraria, le arrebató la llave de contacto de su vehículo.

El robo ocurrió en la mano rápida de la autopista y, de milagro, el damnificado ni los asaltantes fueron atropellados por algunos de los automovilistas que circulaban a gran velocidad por el lugar.

Cuando los asaltantes le arrebataron la llave a la víctima, se cortó la corriente de la moto y el damnificado quedó atrapado entre los vehículos y el jersey que divide los carriles de circulación.

Al mismo tiempo los delincuentes se detuvieron unos metros más adelante. Uno de los asaltantes, armado, corrió en dirección al damnificado que, al advertir que le podían disparar, saltó por encima del jersey y estuvo a punto de ser arrollado por los automovilistas que circulaban en sentido contrario.

Le arrebataron la llave para robarle la moto en el Acceso Sudeste

Aunque uno de los asaltantes abrió fuego, el damnificado no fue herido y los delincuentes lograron levantar la moto y llevarla, en medio del tráfico intenso.

A través de redes sociales, las distintas agrupaciones de motociclistas reclamaron mayor seguridad en las autopistas y manifestaron que “son víctimas de una cacería por parte de los delincuentes”.

El 28 de diciembre pasado, en la Autopista Riccheri, un motociclista sufrió un robo de similares características al que ocurrió en el Acceso Sudeste. Aunque en esta oportunidad participaron seis delincuentes en tres motos. La víctima llevaba una cámara en el casco y grabó el momento en que dos asaltantes lo sobrepasaron y uno de ellos le arrebató la llave de contacto.

Este asalto ocurrió a plena luz, en la mano de la Autopista Riccheri a Tapiales, a pocos metros de la bajada del Mercado Central.

La situación de inseguridad que describieron los distintos usuarios de motos en redes sociales quedó reflejada por las estadísticas oficiales que concluyeron que el robo de motos fue uno de los delitos que más creció en los últimos cinco años en nuestro país.

Según estadísticas oficiales, el 44 por ciento de los 94.500 vehículos denunciados como robados en un año en la Argentina correspondieron a motos

Los estudios realizados por la entidad que agrupa a la compañías de seguro, revelaron que los robos de motos constituyeron la modalidad delictiva que más aumentó en los últimos cinco años en el territorio nacional. Mientras que desde junio de 2020 a junio de 2021 se denunciaron 17.800 robos de motos, en el período de junio de 2024 a junio de 2025 hubo 41.600 casos.

Además, el estudio oficial indicó también que el 67 por ciento de los robos de motos fueron denunciados en territorio bonaerense.

Los modelos de motos de baja cilindrada constituyen la mayor cantidad del parque de vehículos. También el universo con menor cantidad de unidades aseguradas, debido que el aumento en la cantidad de robos incrementó el precio de los seguros.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los costos del seguro contra robo la mayoría de los repartidores decidió contratar la cobertura por responsabilidad civil, obligatoria para poder circular.

Esta realidad quedó reflejada en las estadísticas que indican que, de 2.451.300 motos registradas en todo el país, los usuarios de 965.000 vehículos tienen contratada la prima por la cobertura contra robos, según el último estudio realizado por la entidad que agrupa a la mayoría de las compañías de seguros de la Argentina.