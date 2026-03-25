Dos motochorros iniciaron una persecución con la policía y uno de ellos se tiró al Riachuelo para escapar

Una polémica persecución se llevó adelante este miércoles entre dos motochorros y efectivos de la Policía de la Ciudad en Villa Soldati. Uno de ellos se tiró al Riachuelo para escapar y se cree que está armado. El segundo involucrado fue detenido.

Los efectivos fueron alertados a través de un llamado al 911 de un testigo que vio a los delincuentes romper el vidrio de un auto detenido en un semáforo en Nazarre al 5200. Tras ello, los ladrones escaparon en el vehículo, pero fueron perseguidos por efectivos de la Comisaría 7B.

La persecución duró hasta 27 de Febrero y Cámpora, donde uno de los involucrados fue detenido y el otro se dio a la fuga. Se cree que se habría arrojado al Riachuelo para escapar de los efectivos. Desde entonces es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad, que inició un gran operativo al costado del río.

Además de los efectivos, se encuentra personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), que funciona en situaciones de alto riesgo, y hay un negociador presente en las inmediaciones. También un helicóptero de la policía porteña forma parte del operativo.

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