Persecución en Palermo Hollywood: chocó contra un patrullero cuando quiso escapar de la Policía

Una persecución policial por las calles de Palermo terminó con un motociclista herido al chocar contra un patrullero y con la detención de los dos ocupantes de la moto. La Justicia investiga ahora si ambos estaban involucrados en robos bajo la modalidad de “motochorros”.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes y comenzó cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad detectaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta sin casco y a gran velocidad por la zona de Bonpland y Honduras.

De acuerdo con la información oficial, los policías les ordenaron detenerse, pero los ocupantes de la moto ignoraron la voz de alto y escaparon, dando inicio a una persecución por distintas calles del barrio.

Durante la fuga, el acompañante se arrojó de la motocicleta, mientras que el conductor continuó la huida realizando peligrosas maniobras, incluso circulando varias cuadras en contramano.

Los agentes verifican la moto que escapó y luego chocó con el patrullero Captura de TV

La persecución finalizó sobre la avenida Juan B. Justo al 1200, donde el motociclista perdió el control del vehículo, realizó un trompo y terminó impactando de frente contra un patrullero.

Personal del SAME asistió al conductor y lo trasladó al Hospital Rivadavia con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el otro sospechoso quedó demorado en el lugar donde se arrojó.

Fuentes de la investigación señalaron que el operativo se inició luego de una alerta sobre dos sospechosos que recorrían la zona en una motocicleta negra y llevaban una mochila de delivery, un elemento que suele ser utilizado por delincuentes para pasar inadvertidos.

Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron una mochila de reparto entre las pertenencias de los sospechosos. Ahora intentan determinar si ambos habían participado en algún robo o si planeaban cometer un asalto en la zona.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Norte, cuyo titular es el fiscal Diego Basavilvaso, que dispuso las primeras medidas para establecer la participación de los dos sospechosos en posibles hechos delictivos y reconstruir la secuencia completa de la persecución.