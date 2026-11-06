Pidieron que Pity Álvarez sea condenado a 11 años y dos meses de prisión

El juicio entró en la etapa final y en el comienzo de los alegatos de las partes, la familia de la víctima solicitó que el músico Cristian Álvarez Congiu, popularmente como Pity Álvarez, sea condenado a la pena de 11 años y dos meses de cárcel por el homicidio de Cristian Díaz, quien fue asesinado en julio de 2018.

El alegato de la querella estuvo a cargo del abogado Fabián Améndola, quien, junto con su colega Fernando Burlando, representa a la madre de una de las hijas de la víctima.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 29, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, Améndola explicó que la querella no buscaba una condena ejemplificadora. “Hemos sido muy pacientes”, dijo al hablar de las demoras del proceso como consecuencia del estado de salud del acusado.

La querella también pidió que, si el veredicto es condenatorio, Álvarez cumpla la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario y que se le otorgue el beneficio de las salidas laborales.

Los abogados Fabián Améndola y Fernando Burlando Ricardo Pristupluk

Sobre el ataque a balazos protagonizado por el músico, Améndola sostuvo que el músico “comprendió y dirigió su acción”. También dijo que “se acercó y lo remató”.

Para la querella, Álvarez es autor del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Hubo cuatro balazos, tres de ellos a corta distancia.

“Cuando Díaz cae ‘como una tabla’, como describió un testigo presencial, no existía más agresión”, explicó el abogado.

Para Améndola no se trató de un caso de legítima defensa. “No había peligro para Álvarez cuando efectuó los últimos tres disparos. Ya no había agresión real”, afirmó.

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