Piratas del asfalto: detienen a pareja que robó carga de exportación en la Ciudad

La Policía de la Ciudad desbarató una organización dedicada al robo de camiones con mercadería de exportación, conocida como piratas del asfalto. El operativo terminó con la detención de un hombre argentino de 62 años y una mujer paraguaya de 29, en una serie de allanamientos realizados en el partido bonaerense de Merlo. Allí se secuestraron pruebas que vinculan directamente a la banda con un asalto a una carga de leche en polvo ocurrido en junio en la zona portuaria de Retiro.

El caso había comenzado el 13 de junio, cuando un chofer que se disponía a entregar un cargamento de leche en polvo en una terminal de exportación fue sorprendido por delincuentes armados . El conductor fue reducido a punta de pistola, privado de su libertad y abandonado horas más tarde en jurisdicción de la Comuna 4, integrada por los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Mientras tanto, los asaltantes escapaban con el camión y el semirremolque que trasladaba el contenedor con la mercadería.

De acuerdo con la investigación, los ladrones utilizaban un mecanismo habitual en este tipo de delitos: desenganchaban el acoplado original y lo transferían a otro vehículo, con patentes adulteradas o cambiadas, con el fin de obstaculizar todo tipo de rastreo o seguimiento oficial.

Parte de los elementos incautados

La pesquisa quedó en manos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4) de la Policía de la Ciudad, que desplegó un operativo de varios meses. Los agentes realizaron tareas de campo tanto en la Capital como en distintas localidades del conurbano, analizaron el movimiento en redes sociales, verificaron activaciones de antenas y se apoyaron en la información del Anillo Digital, sistema que registra la circulación vehicular en los accesos a la Ciudad. Con estas herramientas, pudieron reconstruir el recorrido del transporte utilizado en el robo y delimitar el área en la que se encontraba parte de la carga.

Los camiones encontrados durante el allanamiento

El avance de las pesquisas condujo a los investigadores hasta la localidad de Libertad, en el partido de Merlo. Allí, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo de la jueza Karina Nancy Rodríguez, y con intervención del Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, a cargo de la jueza Laura Pinto, se concretaron allanamientos en una quinta y en un predio contiguo de la calle Bermejo.

En esos procedimientos se hallaron elementos de peso para la causa: un contenedor con numeración adulterada y repintada, un paquete de leche en polvo de 25 kilos de la marca Regina —idéntico a los que formaban parte del lote robado—, comprobantes de la revisión técnica vehicular del camión utilizado en el traslado del contenedor, facturas de carga de combustible, remitos con códigos de la empresa exportadora, un formulario de control y dos equipos de comunicaciones privados tipo trunking. Todo ese material quedó bajo custodia judicial como evidencia.

En el allanamiento participaron efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC 4) de la Policía de la Ciudad

En el lugar fueron detenidos los dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia en calidad de imputados. Ambos enfrentarán cargos vinculados con el robo de mercadería destinada a exportación y la adulteración de documentación.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que ahora la causa avanza para esclarecer la estructura de la banda: se ordenó peritar los equipos de comunicación incautados, analizar la trazabilidad de las facturas y remitos secuestrados y cotejar el contenedor hallado con la carga denunciada como sustraída en junio. Además, se busca determinar si existen otros miembros de la organización en libertad y si la banda actuó en hechos similares en distintos puntos del conurbano.

Cayó banda de piratas del asfalto que robó leche en polvo: allanamientos y dos detenidos en Merlo

La piratería de asfalto

La semana pasada se conoció un nuevo informe sobre piratería de camiones revela que este delito ya no se concentra únicamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino que se expandió hacia otras provincias. Entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de agosto pasado se contabilizaron 4490 ataques a vehículos de transporte de mercadería, lo que representa un incremento del 5% en el interior respecto del período anterior.

Robo de camiones

Las conclusiones forman parte de un relevamiento elaborado por la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones, integrada por más de un centenar de compañías del sector logístico, desde dadores de carga y aseguradoras hasta cadenas de supermercados, operadores postales y responsables de seguridad. La coordinación del estudio estuvo a cargo de los abogados Víctor Varone y Gabriel Iezzi, quienes desde hace años siguen de cerca esta problemática.

“En esta XVII edición del documento de trabajo de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones se relevaron 4490 incidentes. El análisis del nuevo modus operandi de los delincuentes permitió distinguir entre los ataques a vehículos de gran porte y los dirigidos a vehículos de menor porte. Según la nueva estadística, el robo de camiones de gran porte promedia 3,3 incidentes diarios, mientras que los de menor porte alcanzan aproximadamente 9 por día (es decir más de 12 cada 24 horas). Se observa una baja en los primeros y un incremento en los segundos”, se sostuvo en las conclusiones del estudio, a las que tuvo acceso LA NACION.

Las filmaciones del seguimiento de una banda de piratas del asfalto

El mapa del delito muestra que el 52% de los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, un 20% en la Ciudad de Buenos Aires y el 28% restante en otras provincias. “Según las estadísticas recientes, el delito se federalizó aún más, con un aumento de 5 puntos en el interior del país [en comparación con el informe que reveló los robos ocurridos entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de agosto de 2024]”, añade el documento.

En cuanto a los barrios porteños más golpeados, el informe señala a Villa Crespo, Almagro, Núñez, Belgrano, Saavedra, Mataderos, Barracas y La Boca. En el conurbano, la zona oeste concentra casi la mitad de los casos (45%), seguida por el sur (32%) y el norte (23%), donde se detectó un crecimiento respecto de años anteriores.

Los investigadores advierten que los utilitarios y camionetas que transportan compras online son hoy el blanco más buscado. En muchos episodios, los delincuentes no se llevan el vehículo completo, sino que aprovechan la distracción del chofer durante una entrega para sustraer parte de la carga. “En relación con la modalidad de ejecución del robo, los momentos más aprovechados por los delincuentes continúan siendo la carga y descarga y la detención eventual (como semáforos). Entre ambas modalidades concentran el 71% de los casos. La modalidad denominada pirañas del asfalto sigue siendo frecuente, pero se observa una mayor organización: aumentan los hechos, aunque la cantidad de mercadería sustraída se mantiene similar”, se sostuvo en la presentación de la XVII edición del documento de trabajo de la Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones.

El detalle sobre el tipo de mercadería también es revelador: en un 38% de los robos se llevaron alimentos y bebidas, en un 24% paquetería vinculada al comercio electrónico, en un 13% productos textiles y en un 12% electrodomésticos.

Otro aspecto del informe destaca el avance en el plano judicial. Desde hace más de una década se analizan los procesos derivados de estos casos y, según el documento, “nunca dejaremos de destacar el trabajo del Ministerio Público Fiscal y sus fiscalías especializadas. El nivel de hechos judicializados y de condenas ha aumentado. Se amplió el alcance de las investigaciones y se incorporaron más personas de la cadena delictiva al área de castigo. Se han dictado condenas contra: dueños de camiones utilizados para trasladar mercadería robada; propietarios de galpones o inmuebles donde se almacenaba y distribuía la mercadería, y choferes (algunos admitieron haber entregado la carga y otros fueron descubiertos en el momento del robo)”.

Finalmente, el relevamiento incorpora un apartado con recomendaciones inspiradas en experiencias internacionales: “La instalación de cámaras de vigilancia en rutas y áreas de servicio, la aplicación de inteligencia artificial para anticipar incidentes y la incorporación de sistemas de rastreo en tiempo real han permitido mejorar la prevención y garantizar respuestas más rápidas. En segundo lugar, las campañas de concientización. Estas experiencias han mostrado que trabajar con transportistas, empresas y ciudadanía en general es fundamental para reducir la tolerancia social al delito y promover prácticas de seguridad más efectivas. Por último, la colaboración transnacional: casos como los de Europol en Europa o los grupos de trabajo multi jurisdiccionales se evidencia en la coordinación entre fuerzas federales, estatales, locales y privadas que resulta esencial para desarticular organizaciones criminales que operan en múltiples países”.

El cierre del documento refuerza esa línea: “En conjunto, estas experiencias muestran que la combinación de tecnología, prevención y cooperación internacional es el camino más eficaz para reducir este tipo de delitos”.