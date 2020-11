Pistola Taser X2 Crédito: Axon

LA PLATA. ¿Pistolas Taser o patrulleros? ¿Qué comprar primero? La respuesta a esta pregunta en Buenos Aires tiene distintas respuestas: los intendentes opositores van por las armas electrónicas. El Ministerio de Seguridad, en cambio, entiende que la prioridad son los móviles. El dinero que prometió la Nación para el Fondo de Seguridad aún no llegó a la provincia. Pero la pulseada ya es pública. Y está abierta.

La Municipalidad platense quedó autorizada ayer a comprar 20 pistolas Taser, X2 para dotar a la Secretaría de Seguridad y Justicia local, a fin de usarlas en la prevención del delito en las calles de esta capital.

Pero la resolución del Concejo Deliberante local chocó, a poco de andar, con la reprobación del Ministerio de Seguridad, situado a solo 12 cuadras del municipio. En el medio de la polémica están los más de 800.000 habitantes de esta ciudad, que esperan una definición más allá de la puja política.

El Poder Ejecutivo local que encabeza Julio Garro (Juntos por el Cambio) tiene la intención de comprar las pistolas Taser X2 con los fondos de Seguridad que espera gire el Gobierno como parte del anuncio posterior a la revuelta de la policía. Dinero que sale del recorte de la coparticipación que recibía la ciudad de Buenos Aires, gobernada por una de las máximas figuras de la oposición a la Nación, Horacio Rodríguez Larreta.

La resolución legislativa platense prevé que las pistolas electrónicas se utilicen con los protocolos de la policía de la provincia. Es decir, que la puedan usar los efectivos que responden a Sergio Berni.

Pero en el Ministerio del gobierno que encabeza Axel Kicillof la compra de esas armas no es vista con buenos ojos. "Primero, en vez de gastar 3500 dólares en las Taser es prioridad comprar elementos de prevención del delito, como móviles, equipamiento o cámaras", opinó el subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Fernández.

Berni fue más duro: "¿El intendente no sabe que el Ejecutivo municipal no puedo legislar sobre jurisdicción provincial?", dijo Berni a LA NACION.

Pese a las críticas, en el Ministerio de Seguridad opinan que Garro, en caso de insistir, no tendrá más remedio que entregárselas a la policía de la provincia para que esta, a su vez, capacite a los agentes en su uso. "Si las quiere comprar y entregar, bienvenido sea", expresó Berni, dando por hecho que podrán ser usadas solo con capacitación y autorización del gobierno provincial.

La puja, finalmente, es política. Garro, al igual que los intendentes opositores de Juntos por el Cambio, insiste con la obtención de una herramienta de seguridad que no es considerada prioritaria por el gobierno provincial, ante las deficiencias de otros elementos básicos.

Doce cuadras separan la Plaza Moreno y El Bosque, donde tienen sus despachos Garro y Berni. En el medio está la Gobernación, que ocupa Kicillof, el jefe político del ministro. No parece demasiado difícil concretar una reunión, en caso que existiera voluntad política en avanzar hacia una estrategia común en un distrito que tiene 700 policías locales que se unen a un total de 3000 agentes de comando y administrativos.

La Plata es uno de los distritos con más usurpaciones activas de la provincia: unas 50. Y tiene la toma de tierra más grande, en el viejo predio del Club de Planeadores, donde hay instaladas un millar de casillas.

Por supuesto, desde el Poder Ejecutivo no prevén usar las Taser para correr a los ocupantes ilegales sino para tareas de prevención en las calles céntricas.

Lanús y Vicente López

No es el único alcalde opositor que intenta comprar estas pistolas para disuadir a los delincuentes. El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el de Vicente López, Jorge Macri, ambos de Juntos por el Cambio, manifestaron la necesidad de implementar las pistolas paralizantes Taser en la dotación de los agentes de seguridad comunales.

Grindetti informó que envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para comprar 30 pistolas Taser que puedan ser usadas por los agentes en zonas de alto tránsito. El texto de la iniciativa fue acordado entre Grindetti y el jefe de Gabinete y responsable de Seguridad local, Diego Kravetz.

Prevé que las pistolas Taser, que disparan cartuchos que emiten una descarga eléctrica capaz de inmovilizar a una persona, sean utilizadas por agentes de Seguridad Ciudadana del municipio y por efectivos de la Policía Local "que tendrán funciones específicas en la estación de Lanús y zonas de alto tránsito", reportó un comunicado del municipio.

Kravetz afirmó que "esta tecnología se utiliza hace más de 20 años en 107 países del mundo" y mencionó, entre ellos, "Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido".

"No. No compramos aún las pistolas porque el ministro todavía no lo autorizó. Y, además, porque no llegaron los fondos del gobierno nacional. La provincia quiere que compremos móviles", dijo Grindetti a LA NACION, antes de enfatizar: "Se está negociando eso en este momento".

El intendente de Vicente López, por su parte, comunicó desde su cuenta de la red social Twitter: "Imitando la iniciativa de @Nestorgrindetti en Lanús, creemos que las pistolas Taser, que se usan hace muchos años en más de una docena de países, son una herramienta fundamental para reducir las lesiones en situaciones delictivas, tanto para los efectivos como para terceros".

"En Vicente López estamos convencidos de que la tecnología es una aliada para brindarles mayor seguridad a todos los vecinos", sostuvo Macri.

En ese sentido, agregó: "Por eso, año a año incorporamos cámaras con lectura de patentes y analíticas en tiempo real, puntos seguros, anillo digital y chalecos inteligentes".

"Es importante que las fuerzas de seguridad cuenten con las herramientas que necesitan para cuidarse mientras nos cuidan a todos", destacó Macri.

Desde el Ministerio de Seguridad la respuesta siempre es la misma: "Primero que las compren y después nos las den".

