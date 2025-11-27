Un contingente de sesenta personas oriundas de Mendoza sufrió este jueves un ataque planificado mientras se trasladaba por territorio trasandino con fines comerciales. El incidente involucró el despliegue de múltiples vehículos y armas de fuego de alto calibre para detener la marcha del transporte en una zona de serranías, situación que derivó en la sustracción de equipaje y efectos personales bajo la modalidad de golpe comando.

Cómo fue el golpe comando al micro con turistas que volvía de Chile

El episodio de inseguridad se registró cerca de las 6.15 de este jueves. La unidad de transporte de la empresa La Torre Viajes había partido de la provincia de Mendoza el miércoles por la noche y ya había completado los trámites aduaneros para ingresar al país vecino. El trayecto se vio interrumpido abruptamente cuando el vehículo atravesaba el sector conocido como la cuesta de Chacabuco, en dirección a la localidad de Polpaico.

El hecho ocurrió a las 6.15 del jueves cuando el contingente se dirigía a la localidad de Polpaico Gentileza

La ejecución del robo presentó una logística compleja. Cinco automóviles particulares se cruzaron sobre la calzada y forzaron la detención del ómnibus. De estos rodados descendieron varios individuos. Los asaltantes portaban fusiles y rodearon la unidad de inmediato para impedir cualquier maniobra evasiva por parte de los conductores o una posible huida de los ocupantes.

El propietario de la firma de transporte, Franco Pivato, ofreció detalles sobre la gravedad del suceso en diálogo con el diario Los Andes. El empresario remarcó la diferencia entre este hecho y otros antecedentes de inseguridad vividos en la zona. Pivato aseguró que es la primera ocasión en la que enfrentan una situación de tal violencia, a pesar de haber sufrido robos menores o roturas de cristales en Santiago en viajes previos.

Agresión física y despojo total

Los delincuentes actuaron con rapidez y agresividad directa contra el personal a cargo del volante. Ambos choferes recibieron golpes en la cabeza aplicados con las culatas de las armas de fuego. Las lesiones sufridas por los conductores obligaron a su posterior traslado a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

El objetivo del grupo delictivo abarcó la totalidad de los bienes presentes en el colectivo. Los sesenta pasajeros, entre los cuales se encontraban dos menores de edad, fueron despojados de su dinero en efectivo y de sus pertenencias personales. La banda armada también se apoderó de la documentación de todas las víctimas. Esta acción generó una complicación legal inmediata para el regreso del contingente a la Argentina.

Investigación y asistencia consular

Efectivos de Carabineros se presentaron en el lugar tras el ataque para iniciar las pericias correspondientes. Los testimonios recabados entre los pasajeros y el personal de la empresa apuntaron a características específicas de los atacantes. Según lo comunicado por Pivato, las víctimas indicaron que los ladrones hablaban con acentos compatibles con nacionalidades colombiana y venezolana.

Sesenta pasajeros mendocinos quedaron varados en Chile tras el robo de su documentación y dinero Gentileza Coordinación de Frontera

La situación operativa del micro quedó comprometida tras la huida de los asaltantes. Los delincuentes se llevaron las llaves de la unidad, lo que impidió mover el vehículo de la ruta a primera hora de la mañana. Este factor sumó una dificultad logística al estado de shock de los pasajeros.

La prioridad para la empresa y los damnificados se centró en resolver la falta de identificación legal para cruzar la frontera de vuelta. La compañía de transporte anticipó que establecerá contacto directo con la Embajada argentina en Chile.

El objetivo de esta gestión es solicitar la asistencia necesaria y tramitar los salvoconductos o permisos provisorios que permitan el retorno de los sesenta ciudadanos mendocinos a sus hogares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.