La Justicia ordenó la “internación forzosa” de Pity Álvarez y la continuidad del juicio por homicidio es una incógnita

La Justicia convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú, más conocido como Pity Álvarez, en el Hospital Tornú, lo que coloca al juicio que afronta por el homicidio de Cristian Díaz en un escenario de incógnita.

“Ahora no se puede decir si está situación tiene incidencia en el juicio. En algún momento deberá intervenir el Cuerpo Médico Forense (CMF) para que lo revise. Porque esta internación preventiva tiene que ver con el consumo de sustancias, no quiere decir que haya perdido la capacidad de estar en juicio y menos aún que esto incida en la imputabilidad en el momento del juicio. Esta internación nos obliga a ser cautelosos, pero no significa la suspensión del juicio”, dijo una fuente judicial que participa del debate.

La resolución emitida por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 4 , a la que accedió LA NACION, se fundamentó en los artículos 16 y 20 de la Ley Nacional de Salud Mental y en el Código Civil y Comercial de la Nación, tomando como base los informes profesionales de la Clínica Dharma que constataron un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas.

Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado en medio del juicio en su contra

Dicho diagnóstico determinó “la existencia de un riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, desencadenado por descompensaciones psicóticas agudas y conductas de riesgo”.

En el fallo, se dispuso que la dirección de ese hospital deberá presentar informes de evolución cada treinta días, “recordando que la internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y por el tiempo más breve posible”.

Asimismo, determinó que una vez superada la causa que dio origen a la medida de protección se debe proceder a la externación inmediata del paciente sin necesidad de una nueva orden judicial, fijando la obligación de notificar al juzgado en caso de que la permanencia supere los 90 días. Para velar por la defensa e integridad de sus derechos durante el proceso legal, se designó a la Defensoría Pública Curaduría N.° 2.

Adicionalmente, el juzgado ordenó al Hospital Tornú implementar medidas de seguridad específicas para evitar el abandono del tratamiento, autorizando si fuere necesario la solicitud de consigna policial y restringiendo cualquier egreso a derivaciones médicas en ambulancia y con acompañamiento de un familiar responsable.

Pity Álvarez chocó a otro auto en una estación de servicio

En esa misma línea, intimó de forma urgente a la obra social de la Sociedad Argentina de Autores y CompositoresSADAIC a otorgar una vacante en una institución especializada (como la Clínica Dharma u otro efector adecuado), “autorizando el auxilio de la fuerza pública en caso de requerirse un traslado para una internación de modalidad involuntaria”.

Por último, la resolución dictó una medida cautelar de cese de difusión dirigida a todos los medios de prensa y comunicación (televisión, gráfica, radio, medios digitales y sitios web). Esta prohibición impide divulgar información relativa a la salud mental de Pity Álvarez, con el propósito de garantizar sus derechos a la dignidad, intimidad e integridad psíquica, encomendándose la notificación formal al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)

Desde agosto pasado, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados es juzgado por el homicidio de Cristian Díaz, crimen ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano, tras una discusión, la noche del 12 de julio de 2018.

La autoría del crimen no está en discusión: el acusado siempre admitió haber hecho los disparos mortales —“era él o yo; cualquier animal hubiese hecho lo mismo”, fue su justificación—, pero su defensa tiene su energía puesta en derribar el proceso con el argumento central de que el músico no está en condiciones mentales para enfrentar el debate. Esa estrategia provoca permanente tensión con la fiscalía y con el tribunal.

Pity Álvarez está internado en el Hospital Tornú desde la semana pasada, debido a una crisis hipertensiva que le apareció justo después de haber protagonizado un incidente al volante de un auto en una estación de servicio: en una mala maniobra con su VW Bora chocó un Peugeot 208 que estaba detenido, cargando combustible; acto seguido, y cuando el conductor damnificado le pedía que le diera los papeles para gestionar el reclamo con el seguro, el cantante se fue.

Pity Alvarez bostezó y se durmió en varios tramos de las audiencias que se realizan en el Tribunal Oral en lo Criminal N°29, donde es juzgado por homicidio Fabián Marelli

Dispuesto a avanzar con el juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) Nº 29 porteño había ordenado que Álvarez se conectara vía Zoom para seguir las alternativas de la audiencia programada para este lunes, en la que continuarían las testimoniales.

Pero lo que aparecía como una solución quedó en la nada cuando, a la hora de conectarse, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro informaron al tribunal que Pity había sufrido un “brote psiquiátrico”, quizás atribuible a la “abstinencia”.

El TOCC N° 29, en consecuencia, debió suspender la audiencia de ayer hasta nuevo aviso y reprogramar las declaraciones de los siete testigos previstos para la jornada.

Para la defensa todo es una evidencia de que Pity Álvarez no está en condiciones de ser enjuiciado. El tribunal, en tanto, rechazó hasta ahora cada uno de los pedidos de los abogados al considerar que la situación en la que está el músico no es novedosa y que ninguno de los últimos incidentes basta para considerar que no puede ser enjuiciado por el homicidio que cometió.