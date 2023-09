escuchar

Un joven cordobés perdió la visión de su ojo derecho luego de haber sido agredido por el dueño del departamento que alquilaba. El motivo del ataque, según indicó la víctima, fue que se había atrasado dos semanas en el pago mensual.

El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de La Falda el 21 de julio, pero se conoció en las últimas horas. La víctima es Federico Zárate y la persona sindicada como el agresor es Enrique Herrero, que fue imputado por lesiones graves y amenazas.

La víctima contó al medio local, TDC, la secuencia que también incluyó a la pareja del agresor: “Me levanté y veo a Enrique −el dueño del departamento donde alquilaba− junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”.

Atónito por la violenta situación, Zárate quiso agarrar su celular para grabar la amenaza y, en ese momento, según su relato, Herrero le quitó el teléfono y le pegó con la culata del arma en la cara a la altura del ojo derecho.

“Me explotó el ojo, tenía la cara llena de sangre y al intentar salir por la ventana, me dice que me iba a matar”, sumó la víctima a su relato y detalló que, a raíz de sus gritos, otros vecinos llamaron a la policía y el propietario del inmueble, junto a su pareja, se fueron del lugar, ubicado en la calle Sarmiento al 100.

“ El golpe fue tan fuerte y profundo que la operación duró 4 horas para poder reestructurarle el ojo. Desde el momento que llegamos, la doctora dijo que había perdido la visión ”, agregó Marcelo, el padre del joven agredido.

En total, Federico Zárate recibió 26 puntos de sutura en su rostro. “Nunca tuve problemas con él. Me atrasé con el alquiler dos semanas y pasó lo que pasó. El ojo, lamentablemente, no lo puedo recuperar”, se lamentó la víctima que reclamó Justicia.

En tanto, la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, confirmó que el agresor ha sido imputado por “amenazas calificadas y lesiones graves” y que en los próximos días se fijará la fecha para su declaración indagatoria.

LA NACION

Temas La Falda