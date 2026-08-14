Por solo 26 días evitará una dura condena el menor de 15 años que asesinó a un peluquero

Por veintiséis días el menor que mató a puñaladas al empleado de una peluquería que no lo quiso cortar el pelo porque no tenía turno, no será condenado a quince años de prisión, la máxima pena establecida por la ley sancionada en 27 de febrero pasado que fijó en 14 años, la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos.

El acusado, que fue detenido por efectivos de la policía bonaerense cuando caminaba por la esquina de Debenedetti y 25 de Mayo, tiene 15 años, pero debido a que la norma comienza a regir a partir de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial todavía se lo considera como no punible.

El texto de la ley 27801 que regula el régimen penal juvenil fue publicado el 9 de marzo en el Boletín Oficial. En el artículo 52 de la norma se estableció que “la presente ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación”.

Esto significa que la ley comenzará a regir a partir del 9 de septiembre próximo. Hasta ese día todos los menores de entre 16 y 14 años que cometan delitos serán sometidos a proceso como no punibles y no podrán ser condenados.

Integra ese universo de menores no punibles hasta el 9 de septiembre, el autor del homicidio de Rodrigo Subich, de 26 años. El crimen ocurrió anteayer, por la tarde, en Estévez, entre Nicolás Avellaneda y Alem, cuando el menor comenzó a discutir con los empleados de la barbería debido a que exigía que le corten el pelo. Pero como no tenía turno, Subich y sus compañeros se negaron a atenderlo.

Entonces, según quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, el menor insultó a los empleados del local. Subich, que estaba sentado en el extremo del local, lejos de la puerta, se levantó y le exigió al agresor que abandonara la barbería.

En lugar de retirarse, el menor arrojó golpes contra Subich, que lo superaba en altura. Al verse imposibilitado de llegar con sus puños, cuando lo estaban por echar del local, el menor sacó un cuchillo y asestó varias puñaladas contra Subich.

Malherido y entre gritos, el joven peluquero cayó en el piso. Mientras se retorcía del dolor, sus compañeros lo ayudaron a abordar un automóvil y lo llevaron al hospital Fiorito. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos no alcanzaron para revertir la gravedad del caso. Subich falleció a raíz del shock hipovolémico que sufrió por la puñalada que le afectó una parte vital del cuerpo.

Cuando los efectivos de la comisaría de Dock Sud se entrevistaron con los compañeros de la víctima, establecieron que el autor de la agresión era un menor, de 15 años, vecino del barrio. Con ese dato y con la grabación de la cámara de seguridad del local donde ocurrió el homicidio, los policías comenzaron a recorrer la zona. Al llegar a la esquina de Debenedetti y 25 de Mayo, a ocho cuadras de la escena del crimen, los efectivos advirtieron que el acusado estaba por ingresar en otra peluquería, situada cerca de la comisaría y lo detuvieron