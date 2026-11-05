Por su estado de salud, el exjuez federal Raúl Reynoso cumplirá la condena en su casa de Salta

El exjuez federal de Orán Raúl Reynoso, que pasó de ser “paladín de la lucha contra las drogas” a ser condenado por favorecer con sus fallos a narcotraficantes que operaban en la frontera caliente del tráfico de estupefacientes, recibió un alivio en su situación procesal: fue beneficiado con el arresto domiciliario.

“Hoy, al mediodía, el fiscal general Carlos Amad fue notificado de la resolución dictada por la jueza con funciones de Ejecución y Sentencia Gabriela Catalano, que hizo lugar a un pedido de la defensa de Reynoso. El representante del Ministerio Público adelantó que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar arbitraria la decisión”, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

En 2019, Reynoso fue condenado a la pena de 13 años de cárcel al ser considerado jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero y obtenía bienes a cambio de favorecer con resoluciones judiciales a los narcos imputados.

Además, en 2024, recibió otra sentencia en su contra: fue condenado a una pena de cinco años de cárcel por los delitos de cohecho pasivo, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y concusión.

Reynoso, según la Justicia, simuló haberle tomado declaración indagatoria a un poderoso capo narco, Delfín Reynaldo Castedo, apodado El Patrón del Norte, cuando tenía pedido de captura. En el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán, que durante poco más de una década estuvo a su cargo, se presentó un “doble” del prófugo.

El exjuez Raúl Reynoso

“Analizando el caso en concreto de la documentación incorporada, surge que Reynoso, de 67 años, padece diabetes mellitus tipo 2 insulinorrequirente, con control metabólico no óptimo y requiere aplicación diaria de insulina NPH inyectable con cadena de frío y control glucémico periódico, dieta específica y actividad física regular. Padece, asimismo, hipertensión arterial, diagnosticada por su cardiólogo. La evolución de ese cuadro tras la detención es elocuente: el 15 de octubre pasado en horas de la noche, el personal de custodia debió trasladarlo de urgencia al hospital por un elevado valor de glucemia que puede derivar en complicaciones severas. El episodio no es un dato aislado, sino la manifestación concreta del riesgo que los profesionales venían señalando para el caso de que no se aseguren los controles y la administración de la medicación en tiempo y forma”, sostuvo la magistrada al fundamentar la decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario.

Y agregó: “La modalidad domiciliaria no extingue ni reduce la pena, ni obsta a su cumplimiento efectivo, sino que la sustituye en su forma de ejecución, y puede ser acompañada de condiciones que neutralicen cualquier riesgo de sustracción a la ejecución”.