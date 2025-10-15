“Por un largo tiempo no la vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar tranquilos”, le dijo el femicida a su hijo durante el rapto

A mitad del trayecto, cuando el auto avanzaba desde Córdoba hacia Entre Ríos, el silencio del asiento trasero se interrumpió con una frase dirigida al niño. El hombre le dijo: “Por un largo tiempo no la vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar tranquilos”. Joaquín, el taxista que los llevaba, contó que el padre hablaba de la mala relación con Giardina y que por momentos se exaltaba. El menor, según describió, se veía tranquilo, aunque más adelante se descompuso. Lo que el chofer no sabía era que llevaba de pasajero a un doble femicida que intentaba raptar a su hijo de cinco años para llevarlo a Uruguay.

El viaje había sido solicitado por radiotaxi. El pedido incluyó pasar por la terminal vieja de colectivos, un detalle que Joaquín recordó porque no era habitual. Según reconstruyó, Pablo Rodríguez Laurta se comunicó con la empresa el viernes, un día antes del doble femicidio, para consultar precios. Ese llamado previo quedó como una señal anticipada: según se presume, en ese momento ya había matado al remisero Martín Palacio en Entre Ríos, al inicio de su recorrido.

El destino inicial era Concordia, pero a la altura de Paraná Laurta decidió cambiar a Gualeguaychú. El motivo que dio fue que “los amigos lo clavaron”. Joaquín corrigió la ruta y continuó. Durante el trayecto, el pasajero insistió en que “tuvo problemas con la señora” y mencionó varias veces la mala relación con [Luna] Giardina. La frase dirigida al niño se repitió: “Por un largo tiempo no la vas a ver más a tu mamá”. Cada vez que la escuchó, el taxista sintió que había algo más detrás de esas palabras, aunque no intervino.

En el viaje, el menor, que esta semana cumplió seis años, se descompuso. Tuvo vómitos y fiebre. El taxista ofreció detenerse en un centro médico, pero Laurta se negó y dijo que era normal que el niño se descompusiera por el traslado. Joaquín siguió atento a la evolución del cuadro. También observó que al chico no le daba comida, solo golosinas. Esa actitud lo inquietó, pero no encontró margen para actuar. “Parecía tranquilo, aunque cansado”, relató sobre el pasajero. No lo vio armado. Sin embargo, cuando fue detenido en el hotel Berlín, en Gualeguaychú, Laurta tenía una pistola cargada.

Durante el viaje, el taxista no advirtió señales de violencia hacia el niño y destacó que nunca lo maltrató. Llevaban poco equipaje: un bolso viajero con una muda de ropa para el menor. Ese detalle reforzó la idea de improvisación. El itinerario quedó marcado por cambios y por frases que Joaquín escuchó sin intervenir.

El relato del taxista se convirtió en una pieza clave para entender las horas posteriores al doble femicidio y ya consta en el expediente judicial. Entre esos elementos, la frase dirigida al niño resume el contexto: “Por un largo tiempo no la vas a ver más a tu mamá”.

Un festejo íntimo

P. cumple 6 años el martes rodeado del cariño de una familia que lo conocía desde que nació, de su maestra de jardín de infantes y de algunos de sus compañeritos. Su madre, Luna Giardina, había planeado hacerle una “fiestita”, pero fue asesinada por su expareja.

Con su madre muerta y su padre preso, P. está desde el martes con una familia comunitaria hasta que la Justicia resuelva la situación.

El matrimonio mayor y la maestra de Pedro se presentaron en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) para ofrecerse a colaborar y ayudar en la contención del pequeño.

El matrimonio conoce al niño desde que nació, ya que tenían relación con su abuela materna. Después de una serie de entrevistas durante la tarde del lunes, la decisión fue que estuviera con ellos hasta que se resuelva quién se hará cargo de la custodia definitiva del menor.

“ Son personas afectuosas, él tiene trato con ellos, se siente cómodo ”, precisó una fuente a LA NACION. El martes, en su cumpleaños, le realizarán una pequeña reunión con unos compañeros del jardín de infantes. “ Todo para que esté lo mejor posible ”, agregó. El niño, según algunos testimonios, tiene una neurodivergencia leve.

P. tiene una tía por parte de madre, Laura. Media hermana de Luna Giardina, no lo conocía; ella vive en Chile y llegó ayer a esta ciudad. Sí tenía vínculo con una tía abuela por parte de Zamudio, quien reside en Buenos Aires. Con Estrella, la madre de Laurta, desde que se había mudado a Córdoba hasta hace un tiempo, hablaba a través de videollamadas.