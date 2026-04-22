Facundo Macarrón: “Pensamos que había mala praxis, pero vemos que fue delito”

CÓRDOBA.- “Está resultando peor de lo que imaginamos. Pensábamos que había sido mala praxis, pero vemos que hubo delito”, afirmó Facundo Macarrón al terminar la segunda audiencia del jury de enjuiciamiento a tres de los fiscales que intervinieron en la investigación de la violación y asesinato de su madre, Nora Dalmasso.

Los fiscales acusados de “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Ayer negaron irregularidades y defendieron lo actuado en la causa.

El hijo de la víctima añadió que “hubo intención. Hubo encubrimiento. Puede dar lugar a una acción penal. Si hubo delito de puede abrir. Esto es para que paguen”. También apuntó -sin dar nombres- que por “esa presión política es por la que no fueron independientes los fiscales”.

Insistió en que Roberto Bárzola, el parquetista, no fue investigado “porque no les interesó”. “Era un parquetista. Habían obrado mal con el pintor Gastón Zárate. La pueblada los condicionó. Iban a tomar 200 muestras de ADN y tomaron 45”.

“Nosotros sufrimos una fuerte presión para no ir en contra de los trabajadores. Presentamos pruebas que hablaban de un abuso sexual y se negaron a tomarlas”, recordó.

A fines de 2024 Bárzola fue imputado formalmente cuando el análisis científico reveló la presencia de su ADN en la bata que llevaba puesta la víctima cuando la violaron y la mataron. El año pasado la Cámara 2ª del Crimen de Río Cuarto lo sobreseyó por prescripción.

En la audiencia de este miércoles declararon Juan Dalmasso (hermano de la víctima); el exfiscal Fernando Moine (quien actuó con Di Santo durante unos meses al inicio de la causa); el policía (ahora retirado) Gustavo Javier Della Mea; la exvocal de cámara Hilda Sucaría; el exfiscal de Cámara, Alejandro Cabrera; la secretaría de Di Santo, Laura Ovidi y dos asesoras letradas de la madre de Nora Dalmasso.

Facundo Macarrón testimonió en la primera audiencia, después de que lo hiciera su padre y antes de su hermana Valentina. “Me arruinaron la juventud y hasta me obligaron a ‘salir del closet’”, dijo en un tramo de su alocución.

Enfatizó “no es fácil ser señalado como un matricida y que se revele mi orientación sexual frente a todo un país. Cuando me imputaron, había un claro condicionamiento a todos los testigos, amigos míos. Se insinuaba que por ser gay uno ‘tiende al delito’. Eso lo dijo un fiscal y su equipo de investigación”.

Repasó que fue “muy duro. No estaba preparado para contar algo tan personal. Me dejó un trauma, una desconfianza hacia lo que pueden hacer las personas. El poco reparo que pueden llegar a tener para estos temas y la poca protección”.

El hermano de Nora

“Hay una frase que dice ‘con miedo no hay justicia’, y si cada uno que va a investigar le tiene miedo a la prueba o a lo que la gente o yo diga, o si me consultan a mi, esa tibieza no puede existir, mucho menos en un ambiente judicial serio”, sostuvo Juan Dalmasso, quien calificó de “desastre desde el primer momento” la investigación del femicidio de su hermana.

Planteó que “la Justicia de Córdoba tiene que hacer un mea culpa. No fueron ellos solos (NR: en referencia a los tres acusados), había un fiscal general. La imputación de Facundo no viene de Di Santo, viene de la Policía Judicial Y viene de Robles, un policía. Y viene, en mi opinión, de la fiscalía general”.

Con el que más relación tuve fue con Di Santo. Dicho esto, creo que la investigación desde el primer momento fue un descontrol. Digo esto porque lo viví de adentro. Estuve en situaciones en la que él estaba presionado e incluso con miedo a equivocarse“.

Siguió: “Considero que no estaba preparado el sistema para recibir tanta desinformación de todos lados. Fueron demasiadas piezas en un rompecabezas que no pudieron armar, o si lo querían armar lo podían armar de distintas maneras”.

En un momento de su testimonio habló de las “presiones que seguramente él (NR: por Di Santo) ha recibido, y seguramente parte de los actores que han sido fundamentales para que esto termine en nada. Hemos perdido mucho tiempo en nada. Hoy tenemos el ADN de alguien que siempre fue culpable. Cuando a Bárzola le toman testimonio, él fue el único que estuvo en la casa sin motivo de estar en la casa: fue con lluvia, el patrón de dijo que no fuera, fue en bicicleta, fue a otra casa y no llegó”.

Juan Dalmasso sostuvo que “se torció la prueba para el lado que a cada uno le convenía, un desastre lo que se hizo con mi hermana“.