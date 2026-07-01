Prendió fuego un contenedor de basura, lo detuvieron al instante y ahora le dictaron la prisión preventiva

Un contenedor de residuos envuelto en llamas, un automóvil estacionado a pocos metros y un árbol cuyas ramas alcanzaban las ventanas de un edificio conformaron una escena potencialmente muy peligrosa que obligó a una rápida intervención policial en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

El episodio, ocurrido sobre la avenida La Plata, terminó con un hombre detenido y, ahora, con una resolución judicial que dispuso que permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La medida fue dispuesta por el titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, Christian Federico Brandoni Nonell, quien hizo lugar al planteo formulado por la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La investigación sostiene que el imputado prendió fuego de manera intencional a un contenedor de basura perteneciente al Gobierno porteño en la esquina de la avenida La Plata y Zuviría, donde el incendio adquirió rápidamente intensidad y generó un foco que, según los investigadores, puso en riesgo bienes localizados en las inmediaciones.

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, el episodio fue advertido en tiempo real por operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), quienes observaron a través de las cámaras de seguridad el momento en que un hombre se acercó al contenedor y provocó el incendio.

Las imágenes permitieron advertir que el fuego no quedó limitado al recipiente de residuos. Las llamas alcanzaron una magnitud que generó riesgo de propagación hacia un automóvil estacionado a escasa distancia, un árbol que hay sobre la vereda y las ramas que llegaban hasta las ventanas del edificio emplazado en esa esquina, circunstancia que motivó la inmediata intervención policial.

Mientras los operadores seguían los movimientos del sospechoso mediante el sistema de videovigilancia, se dio aviso a efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes recibieron las características físicas y la dirección en la que escapaba.

Según la investigación, el hombre huyó por la calle Zuviría en dirección a Doblas. Sin perder contacto visual a través de las cámaras, el personal del CMU fue actualizando su ubicación hasta que los policías lograron interceptarlo a pocas cuadras del lugar del incendio.

Tras su detención, la Unidad de Flagrancia Oeste tomó intervención en la causa y lo imputó por el delito de “incendio doloso con peligro común para los bienes”, previsto en el artículo 189, inciso 1, del Código Penal, figura que sanciona a quien provoca un incendio cuando la acción genera un riesgo para terceros o para bienes ajenos.

Durante las primeras actuaciones también se constató que el acusado registraba antecedentes penales por causas vinculadas con tenencia y comercialización de estupefacientes, un dato que fue incorporado al expediente al momento de analizar su situación procesal.

Sobre la base de esos antecedentes y de las características del hecho investigado, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el imputado permaneciera detenido mientras continúa la investigación. Para los representantes de la acusación existían elementos suficientes que justificaban la aplicación de la medida cautelar.

El juez Brandoni Nonell compartió ese criterio e hizo lugar al pedido, por lo que dispuso la prisión preventiva del acusado, quien continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.