Violento robo a una farmacia en La Plata: simularon ser clientes y luego agredieron a las empleadas

Una farmacia situada en La Plata fue el escenario de un violento robo donde los delincuentes simularon ser clientes, esperaron su turno y luego agredieron a las empleadas que los habían atendido. Toda la secuencia quedó registrada en una de las cámaras de seguridad del comercio.

El episodio ocurrió el martes a las 18.40 en un local ubicado sobre Camino General Belgrano, esquina 504, en Gonnet. Según se observa en las imágenes, la secuencia inició con el ingreso de un hombre que aparentó querer comprar un medicamento.

El sospechoso estaba vestido con un buzo oscuro y se había colocado un barbijo. Durante los primeros segundos conversó con las empleadas y les pidió por una jeringa.

Así fue el robo a la farmacia

Una de las trabajadoras empezó a revisar uno de los cajones y, al instante, le entregó una caja. El ladrón lo observó durante un momento, pero luego lo devolvió y se dirigió hacia la salida.

Si bien parecía que iba a retirarse del lugar, mantuvo la puerta abierta y volvió a entrar, esta vez junto a su cómplice, quien también llevaba ropa oscura, un gorro y un abrigo para el cuello que le tapaba la cara hasta por debajo de los ojos.

Otra de las cámaras que registró el robo

Inmediatamente, ambos se colocaron del otro lado del mostrador y empezaron a amenazar a las empleadas. El cómplice tomó de la nuca a una de ellas y le hundió la cabeza, aparentemente con el fin de que retirara desde ese lugar dinero u objetos de valor.

Luego, los asaltantes abrieron la caja registradora y se llevaron el efectivo. Momentos después, uno de los ladrones comenzó a forcejear con una de las empleadas, quien intentaba resistirse al robo de su celular.

El primer ladrón simuló querer un medicamento Captura

Finalmente, el cómplice lo ayudó y empujó a la mujer. Ambos terminaron escapando y, por el momento, aún no fueron identificados por la Policía.

“Eran solo dos los delincuentes y las chicas están bien”, aseguraron fuentes cercanas al caso en diálogo con LA NACION.

Y relataron: “Se bajó uno de ellos de una moto, preguntó por unas jeringas, dijo que iba a ir a consultar a la persona que estaba afuera y bueno, abrió la puerta y entraron los dos. Cuando entraron los dos atacaron a las chicas”.

“Fueron amenazadas porque dijeron que tenían armas pero nunca las mostraron, sino que se señalaron los bolsillos, los agitaron y después revisaron la caja. Robaron plata y un celular que era el institucional de la farmacia”, agregaron las fuentes.

El robo generó alarma entre los vecinos, al tratarse de un establecimiento ubicado en una zona muy transcurrida de La Plata. Está a solo tres cuadras del parque de la República de los Niños, espacio gratuito y abierto todos los días con actividades para las infancias.