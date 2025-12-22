Prisión preventiva y un embargo de $7000 millones para el cerebro detrás de los casinos online ilegales

Fue detenido hace dos meses y 15 días en su casa del exclusivo country Terralagos, en Canning, situado entre los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, en el marco de una investigación de lavado de activos provenientes de la organización y explotación de apuestas ilegales online. Roberto Javier Zuco, de 54 años, continuará tras las rejas: fue procesado con prisión preventiva y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $7000 millones.

Así se desprende de una resolución firmada por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, a la que tuvo acceso LA NACION.

Golpe al lavado dinero proveniente del juego clandestino

“En primer lugar, corresponde señalar que de la profunda investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se desprende que el objeto de la presente [causa] es un caso emblemático de criminalidad económica organizada, que revela cómo la tecnología, el efectivo no bancarizado y la utilización de testaferros pueden ser combinados con eficacia para ocultar el origen ilícito del dinero proveniente de un sistema de apuestas ilegales online. A lo largo de esta causa, la Fiscalía ha dado cuenta de que los imputados montaron y operaron una plataforma clandestina de juegos de azar, accesible por internet, que funcionaba por fuera de toda regulación estatal y sin control tributario. Los ingresos generados por miles de apostadores eran captados a través de depósitos predominantemente por transferencias a cuentas virtuales (CVU)“, sostuvo el magistrado en la citada resolución donde procesó a Zuco.

El día en que fue detenido Zuco, el 15 de octubre pasado, cayeron otros 18 sospechosos y se allanaron otros dos countries en Canning: El Rebenque y Santa Juana. En los operativos, a cargo de la Gendarmería Nacional, se incautaron 60 vehículos y se secuestraron $120.000.000 y US$20.000.

Como informó en su momento LA NACION, la causa había comenzado en mayo de 2023 con los datos aportados por un informante que relató “la existencia de una red estructurada que habría operado bajo el nombre comercial Celuapuestas, ofreciendo juegos de azar mediante páginas web y redes sociales, al margen de toda regulación oficial” , agregaron las fuentes consultadas.

La investigación quedó delegada en la Fiscalía Federal de Hurlingham, conducida por el fiscal Santiago Marquevich y el auxiliar fiscal Eduardo Ezequiel Suárez.

El sospechoso que quiso escapar en una 4x4 con una valija con 12 millones de pesos

“La estructura criminal incluía una red de cajeros y ‘mulas’: personas que realizaban depósitos fraccionados en distintas entidades bancarias, evitando así los controles automáticos del sistema financiero. Ese dinero ingresaba a cuentas bancarias o virtuales controladas, en los hechos, por los organizadores del sistema, pero registradas formalmente a nombre de testaferros: familiares, empleados o personas sin capacidad económica real, utilizadas para ocultar la verdadera titularidad de los fondos y evitar el rastreo patrimonial. Posteriormente, el dinero era blanqueado mediante distintas maniobras: retiros en efectivo, compras de bienes registrables —como vehículos o inmuebles— e inversiones en criptomonedas. Todo ello con un solo objetivo: dar apariencia de legalidad a fondos que en su origen provenían de una actividad ilícita", sostuvo el juez Rodríguez al fundamentar el procesamiento de Zuco y el resto de los sospechosos.

A mediados de octubre pasado se hicieron allanamientos en tres countries de Canning GNA

En el día de los allanamientos en Terralagos, uno de los sospechosos investigados, identificado por fuentes judiciales como Jorge Valdivia, cargó en una camioneta 4x4 una valija con $12.000.000 e intentó irse, pero fue interceptado en la guardia del country después de que un dron utilizado durante el operativo y que sobrevolaba el complejo urbanístico filmara la secuencia.

“El sindicado líder de la organización fue detenido en el country Terralagos donde a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Rodríguez habilitó la utilización de un dron con cámaras para monitorear los allanamientos, lo que fue de utilidad para poder detener en ese mismo barrio privado a otro de los imputados cuando se lo observó cargando una valija, que luego se descubrió contenía cerca de 12 millones de pesos, en una camioneta 4x4 que fue seguida e interceptada en la guardia por los efectivos de la fuerza federal cuando pretendía salir", había explicado en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.

Durante su indagatoria, Valdivia sostuvo que el dinero que tenía en la valija lo había ganado unos días antes en el Casino Central de Mar del Plata durante un viaje que había hecho con amigos, entre los que se encontraba Zuco.

Valdivia, de 48 años, fue procesado al ser considerado partícipe necesario de las maniobras investigadas. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria y se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $2000 millones, según se desprende de la resolución firmada por el magistrado.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la Gendarmería Nacional Gendarmería Nacional

Según el expediente judicial, la actividad ilegal habría comenzado en 2020. “Para ocultar el origen ilícito de las ganancias, la organización utilizó una red de ‘cajeros’ que realizaron depósitos fraccionados en entidades bancarias para evitar los controles automáticos del sistema financiero. Estos fondos ingresaron en cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de testaferros (familiares o personas sin capacidad económica real). Las maniobras de blanqueo posteriores incluyeron retiros en efectivo, la compra de bienes registrables (vehículos e inmuebles) e inversiones en criptomonedas”, sostuvieron los detectives judiciales que participaron de la investigación.

De la pesquisa también participaron la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal general Diego Velasco, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) del Ministerio Público Fiscal, conducida por María del Carmen Chena.

Durante los procedimientos, además del dinero y de los vehículos secuestrados, la Gendarmería Nacional incautó de 40 computadoras, dispositivos de almacenamiento, merchandising de las empresas investigadas, una gran cantidad de teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, tres armas de fuego y “12 kilos de marihuana que se encontraban fraccionados en bolsas de nylon tipo ziploc en condiciones de ser comercializada".

En la resolución, que lleva la firma del juez Rodríguez y del secretario penal Ignacio Calvi, se afirmó que el accionar de los sospechosos funcionaba de modo organizado, “con roles establecidos” y que Zuco era uno de los principales líderes u organizadores de esta empresa criminal y era “quien impartiría las órdenes a miembros de la organización y quien organizaría principalmente las actividades relacionadas con las maniobras del delito precedente vinculado al casino online. Además, sería uno de los que decide sobre la administración de bienes de los que se vale la organización”.

La investigación no concluyó. Falta detener a 19 prófugos, informaron fuentes judiciales.