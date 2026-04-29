Golpe al juego ilegal: desarticularon un casino clandestino

Tras una investigación que comenzó por una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad (Lotba), la Justicia porteña desarticuló un casino clandestino que funcionaba en el barrio de Villa Riachuelo.

En el local allanado se levantaban apuestas ilegales de quiniela, competencias deportivas y casinos virtuales. La investigación estuvo a cargo del fiscal Juan Rozas, que conduce la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Tras la denuncia de la Lotba y las pruebas reunidas, a pedido del fiscal Rozas, la jueza penal, contravencional y de faltas María Julia Correa ordenó un allanamiento, del que participó el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño y la División Conductas Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad.

“Además de constatar el modus operandi, durante el allanamiento se secuestró folletería publicitaria de apuestas, una mesa de póker, gran cantidad de mazos de cartas y máquinas de apuestas, así como también libretas con anotaciones, dinero en efectivo y celulares, entre otros elementos útiles para la investigación”, se informó en un comunicado de prensa.

Por el momento, la FEJA imputó a una persona, que será indagada por explotar, administrar, operar u organizar juegos de azar sin autorización, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión.

El operativo fue encabezado por la Policía de la Ciudad y personal de lotería Ministerio Público Fiscal

Por su parte, desde la Lotba dijeron: “El secuestro de folletería publicitaria, dinero en efectivo y libretas con anotaciones detalladas dejó en evidencia que no se trataba de una operación improvisada, sino de un negocio ilegal que buscaba activamente expandir su base de clientes en el barrio”.

“El juego clandestino no es una infracción menor: alimenta redes de captación, sustrae recursos del circuito regulado y expone a los sectores más vulnerables de la comunidad, en particular, niñas, niños y adolescentes, a dinámicas de adicción y daño que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar. Por último, la FEJA recuerda que el juego legal se identifica con el dominio bet.ar“, explicó el Ministerio Público Fiscal en el citado comunicado de prensa.