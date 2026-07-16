Prometían una exponencial rentabilidad, recibieron casi un millón de dólares de inversiones y dejaron de pagar

La firma Avalon Capital Futures Investments tenía sus oficinas en el complejo Thays, en Villa Udaondo, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Sus socios, Juan Ignacio Lombardo y el abogado Ángel Elías Gómez, se presentaban como operadores de inversiones en distintas actividades financieras. Su poder de convencimiento fue tal que recibieron casi 1 millón de dólares de personas que esperaban, como les habían prometido, una rentabilidad superior a lo usual. Pero las ganancias brillaron por su ausencia y todo hace suponer que se trataba de una estafa piramidal.

Ahora Gómez está preso y Lombardo prófugo. Así se desprende de una investigación que lleva adelante el fiscal de Ituzaingó Lucio Rivero, el mismo que tuvo a su cargo el expediente que se inició tras la muerte de Carlos Solari, el Indio.

Las tarjetas que usaba como presentación el sospechoso prófugo

Lombardo se presentaba con tarjetas personales como director de Administración y Finanzas del Comité Argentino de la Cámara de Comercio del Mercosur. Era toda una puesta en escena.

“Lombardo y Gómez, como ardid, se presentaban como socios y dueños de una firma de inversiones, Avalon Capital Futures Investments. Se valían de publicidad engañosa en redes sociales y decían ser operadores de inversiones en distintas actividades financieras, ofreciendo una rentabilidad dineraria superior a la del mercado financiero. Además, Lombardo simulaba pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina”, según consta en el expediente judicial.

Si bien hay cinco damnificados identificados en la causa, los investigadores no descartan que haya más víctimas de los “operadores financieros”.

La estafa piramidal habría comenzado hace 21 meses, en octubre de 2024. Por lo menos así lo refleja la denuncia de la primera víctima, que puso 50.000 dólares. Lombardo y Gómez le dijeron que iban a invertir en soja y que, en 180 días, le iban a devolver el dinero, más un interés del 2% mensual en dólares.

Los primeros meses, como suele ocurrir con las estafas piramidales, los inversores recibían el dinero prometido como interés. Eso llevó a la víctima a volver a “apostar” por el negocio propuesto por Lombardo y Gómez. Suscribió un contrato a 180 días en el que ahora le prometían una rentabilidad del 3% mensual. Pero nunca más le devolvieron nada.

La segunda víctima, en marzo del año pasado, invirtió 350.000 dólares en los negocios que decían Lombardo y Gómez que llevarían adelante. Supuestamente el dinero le iba a ser devuelto en seis meses con un interés mensual del 2,5%. Pero con el correr del tiempo advirtió que había caído en una estafa; las explicaciones que le daban los socios no la convencieron.

Después, en mayo del año pasado, Lombardo sedujo con su oferta a un vecino del Barrio Buenos Aires Golf Club, de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, donde vivía por ese entonces.

Después de escuchar a Lombardo, su vecino tuvo interés en invertir dinero en los negocios relatados. La rentabilidad que le prometía no era para despreciar. Entonces, el 19 de mayo de 2025 le entregó 100.000 dólares.

“Lombardo y Gómez se comprometieron, por medio de un ‘contrato de comisión para operaciones realizadas en el mercado de futuros’, a devolver el dinero invertido en un plazo mínimo de 180 días más un interés mensual del 3%”, según se desprende de la causa judicial.

Uno de los autos secuestrados en los allanamientos

Para los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación, Lombardo y Gómez nunca tuvieron la intención de cumplir con lo pactado.

Los sospechosos “solo efectuaron retornos en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, tal como funciona el esquema Ponzi montado. Con los opulentos retornos convencieron a la víctima de aportar otros 30.000 dólares más en el mes de octubre [de 2025], para luego de ello cesar los pagos y mediante evasivas evitar a la víctima, causando de esa manera engañosa un efectivo perjuicio en el patrimonio del denunciante”, según surge de la imputación.

Hubo otras dos víctimas: una invirtió 250.000 dólares y le prometieron un interés del 5% mensual; la otra entregó US$65.400 bajo la promesa de una rentabilidad del 4%.

Avalon Capital Futures Investments, la firma de los dos sospechosos

Para el fiscal Rivero, los cinco casos “constituyen, prima facie, el delito de estafa reiterada, todo ello en concurso real".

Gómez, de 45 años, fue detenido en su casa de Ituzaingó por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Lombardo no fue ubicado en la casa del country donde se suponía que vivía. Se presentó un abogado, dijo que se ponía a disposición e informó otro domicilio donde el imputado tampoco fue encontrado. Se ordenó su captura y ahora está prófugo”, informaron fuentes judiciales.

La camioneta secuestrada

Hubo un allanamiento en la oficina de Avalon Capital Futures Investments donde los detectives de la policía bonaerense secuestraron tarjetas personales a nombre de Juan Ignacio Lombardo (algunas con la leyenda Founder & CEO y otras Director Administración y Finanzas, Mercosur Cámara de Comercio), contratos de comisión para operaciones realizadas en el mercado de criptomonedas a nombre de distintas personas por montos en dólares y correspondientes a 2023 y 2025; contratos de inversores para operaciones realizadas en el mercado commodities, folletos varios, sobres en blanco y carpetas, todos ellos con la inscripción Avalon Capital y documentación variada a nombre de Juan Ignacio Lombardo.

También hubo procedimientos en la casa de Gómez, donde el abogado fue detenido. Se secuestraron un pendrive, dos notebooks, dos teléfonos celulares y una carpeta con la inscripción Avalon Capital Futures Investments.

Por orden de la Justicia, la policía bonaerense decomisó tres vehículos: un Mercedes Benz SLK 350, un Austin Mini Countryman y una camioneta Dodge RAM 1500.