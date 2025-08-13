Qué decisión tomó el abogado de Contardi tras conocerse la sentencia
Claudio Nitzcamer se apartó de la defensa del exmarido de Julieta Prandi luego de la sentencia a 19 años de prisión; lo contó en vivo mientras lo seguían los periodistas
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Tras la sentencia, Claudio Nitzcamer, el abogado del denunciado, decidió renunciar.
¿Por qué renunció el abogado de Contardi tras la condena?
Claudio Nitzcamer, abogado de Contardi, salió del tribunal visiblemente molesto y confirmó que no formará parte de la defensa del condenado. Ante la insistencia de los periodistas, evitó dar detalles sobre su decisión.
Al ser consultado sobre si se trataba de una renuncia o un despido, respondió: “Le tienen que preguntar a él (en referencia a Contardi)”. Esta respuesta evasiva generó interrogantes sobre los motivos detrás de su alejamiento. El letrado evitó dar cualquier tipo de “reflexión” o “apreciación personal” sobre el fallo judicial.
Los delitos que llevaron a la condena de Contardi
La condena a Claudio Contardi se basa en una serie de delitos graves denunciados por Julieta Prandi. Entre ellos se encuentran:
- Abuso sexual con acceso carnal reiterado: Prandi denunció múltiples ataques sexuales durante su matrimonio.
- Violencia psicológica: La modelo relató humillaciones, aislamiento y manipulación emocional.
- Violencia económica: Prandi acusó a Contardi de despojarla de sus recursos económicos y controlarla financieramente.
- Amenazas: La denuncia incluye acusaciones de amenazas que generaron temor en la víctima.
Tras la condena, el tribunal ordenó la inmediata detención de Claudio Contardi, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella había pedido 50. Finalmente, la justicia dictaminó una pena de 19 años.
El testimonio de Julieta Prandi sobre los abusos
El testimonio de Julieta Prandi fue clave para la condena de Contardi. En su declaración judicial, la actriz describió los abusos sufridos con detalles impactantes. “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces”, afirmó.
La defensa de Contardi durante el juicio
Durante el juicio, Contardi negó todas las acusaciones y se declaró inocente. Su defensa argumentó que siempre existió consentimiento en la relación y que el acusado fue víctima de una campaña mediática orquestada por Prandi. “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella, enamorado. Nunca abusé de ella sin su consentimiento”, declaró Contardi antes del veredicto. La defensa presentó un único testigo, el encargado de seguridad del barrio privado donde residía la pareja, quien declaró no presenciar situaciones inusuales.
Las pruebas que respaldaron la denuncia de Prandi en el proceso judicial
El relato de Prandi fue respaldado por varios profesionales de la salud mental. El psiquiatra Rafael Herrera Milano, la psicóloga Flavia Crupi y la perito psicóloga Bárbara Tomasicci coincidieron en que la denunciante sufrió violencia física, sexual, psicológica y patrimonial por parte de Contardi. Además, los peritos afirmaron que no existen indicios de mendacidad en su testimonio.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
