Qué declaró el sospechoso detenido por el homicidio de una vecina de Vicente López

“Jamás robé nada ni mataría a nadie”. Así, Elian Emmanuel M. T., el presunto tirador que efectuó el disparo que terminó con la vida de Silvia Graciela Lepez, la vecina de Vicente López asesinada durante un intento de robo, negó su participación en el crimen.

En un intento de robo mataron a una vecina de Vicente López

Así lo dijeron a LA NACION fuentes judiciales. Cuando fue indagado por el fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, funcionario a cargo de la investigación, el sospechoso negó ser uno de los delincuentes que fueron registrados por cámaras de seguridad en la escena del crimen.

Elian Emmanuel M. T. fue detenido por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Vicente López y de personal de comisarías que dependen de Superintendencia de Seguridad Amba Norte I, conducida por el comisario mayor Lucas Borge, después de analizar las filmaciones de cámaras de seguridad de los municipios Vicente López y de San Martín.

Lepez fue asesinada delante de su esposo cuando dos ladrones le quisieron robar al matrimonio su camioneta Chevrolet Tracker en José Hernández al 5600, en el límite entre Munro y Carapachay, en Vicente López.

Los ladrones se movilizaban en un Toyota Yaris que había sido robado a mediados de mes en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Mientras sus cómplices intentaron robarle a Lepez y a su marido, un tercer delincuente se quedó en el vehículo.

Uno de los robos protagomizado por la banda que mató a una vecina de Vicente López

Tras dispararle a la víctima, el tirador y su cómplice comenzaron a correr. A las pocas cuadras, en Porchia y Misiones, robaron una camioneta Ford Territory blanca a un vecino que, poco antes, había pasado por la escena del crimen (por ese motivo, en un primer momento, los investigadores pensaron que el vehículo era conducido por un integrante de la banda).

“Desde el momento en que roban la camioneta blanca, por medio del análisis de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Vicente López, se pudo determinar que los ladrones escaparon hacia San Martín”, sostuvo una fuente de caso.

Silvia Lepez, la víctima Facebook Silvia Lepez

En San Martín, las cámaras de seguridad, registraron el lugar donde los sospechosos abandonaron la camioneta Ford Territory y el auto Toyota Yaris.

“Tras dejar los vehículos robados en Matheu al 4400, en San Martín, en cercanías del Hospital Municipal Diego Thompson, y se subieron a un auto Volkswagen (VW) Fox negro que habían dejado estacionado antes de iniciar el raid delictivo”, explicaron fuentes policiales.

A partir de la chapa patente que tenía colocada el VW Fox negro, que en realidad correspondía a un Peugeot 208, se llegó a un domicilio en José León Suárez, en San Martín.

“En la puerta de ese domicilio, los detectives policiales encontraron estacionado el VW Fox negro. Entonces se decidió hacer una vigilancia discreta. Ayer a la tarde, Elian Emmanuel M. T. se subió al auto y fue interceptado a las pocas cuadras”, explicaron fuentes policiales.

“No estuve”

“Yo no estuve [en la escena del crimen]. No soy ninguno de esos [los ladrones filmados por las cámaras de seguridad]. Estaba en mi casa. Hay cámaras de seguridad. Cuando pasó esto, entre las 19 y las 20, yo salí de mi casa en mi bicicleta azul”, sostuvo al comenzar su declaración indagatoria.

El sospechoso, según dijo, volvió a su casa y después de cenar salió con su hermana. En ese momento, recordó, se encontró a un amigo al que identificó con nombre y apellido, que estaba al volante de un Volkswagen (VW) Fox negro, el vehículo en el que huyeron los homicidas.

Según el sospechoso, se subió al auto y, con el conductor, fue a comprar drogas. “En el trayecto [de regreso a su casa] me ofreció que, a cambio de seis gambas [sic], al día siguiente vaya a llevar el auto. También me dejó una bolsa con una remera marca Fila color negra, la que tenía puesta cuando me agarraron [el momento de la detención]. La remera marca Fila era la que él [por su amigo] tenía puesta cuando robó el Toyota Yaris”, dijo el sospechoso.

Ante de terminar su declaración indagatoria, Elian Emmanuel M. T. “entregó” la dirección donde vive su amigo, el que supuestamente conducía el vehículo utilizado por los homicidas de Lepez.

Por el momento continuará detenidos.

Gabriel Di Nicola Por