Zheng Xidi, un supermercadista chino de 59 años, quedó filmado por las cámaras de seguridad de su comercio de Tigre cuando manoseaba a un menor, hijo de uno de sus empleados. Cuando fue indagado por la fiscal Mariela Miozzo, a cargo de la investigación, dijo que lo hizo a “modo de chiste”.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales. Xidi está detenido e imputado por el delito de abuso sexual.

“Xidi dijo que conocía a la víctima porque es el hijo de un empleado que iba siempre al supermercado. Y afirmó que todo lo que sucedió lo hizo a modo de chiste”, explicaron fuentes al tanto de la declaración indagatoria de Xidi, que continúa detenido.

Zheng Xidi fue detenido por la policía bonaerense

La víctima del abuso tiene 11 años. En la citada filmación se observa cómo el niño estaba en la zona de cajas en el momento en que el agresor se acercó y le manoseó la espalda y la cola.

Después, el niño se corrió unos pasos, pero enseguida volvió a la línea de cajas. En ese momento, Xini lo agarró por atrás y lo manoseó nuevamente.

Todo ocurrió en un supermercado situado en Tucumán y Conesa, en Benavídez, Tigre. La situación generó la bronca de los vecinos, que se manifestaron en la puerta del comercio.

La protesta terminó en dos saqueos. Uno fue el jueves a la noche y ayer a la mañana. Hubo ocho detenidos por el robo de mercadería, informaron fuentes judiciales.

Un menor fue abusado por el dueño de un supermercado Captura

Mientras la investigación del abuso del hijo del empleado es investigada por la fiscal Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Tigre especializada en violencia familiar y de género, el expediente donde se tramita el robo de mercadería quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren, que conduce la UFI de Benavídez.

“Los detenidos por el robo de mercadería quedaron imputados por el delito de robo agravado”, explicaron fuentes judiciales.

Las imágenes del saqueo Captura

“Todo comenzó con un grupo de unos 50 vecinos que comenzó a prender fuego unos cajones de madera en la puerta del supermercado”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Parte del grupo, después, ingresó por la fuerza en el depósito de bebidas y comenzó a robar.

“Finalmente, se secuestró un Renault 19 donde en el interior se recuperó mercadería robada durante los saqueos”, agregaron voceros policiales.

En declaraciones al canal de noticias LN+, la madre del niño abusado dijo: “No dormí, estoy shockeada, estoy muy mal. Me siento mal por no haber estado en ese momento. Me salvó la policía porque lo hubiera matado. Anda a saber a cuántos chicos más se lo hizo”.