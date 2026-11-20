El abuso sexual del que fue víctima un niño de 11 años por parte de un supermercadista chino de Benavídez, en Tigre, provocó la indignación de vecinos de la zona que se concentraron frente al comercio para protestar. La manifestación fue aprovechada por un grupo de personas para saquear el supermercado.

Por el ataque sexual y el posterior saqueo se iniciaron dos causas judiciales, una quedó a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Tigre especializada en violencia familiar y de género, y la otra es instruida por Cosme Iribarren, fiscal general adjunto de San Isidro a cargo de la UFI de Benavidez.

El ataque sexual quedó registrado por una cámara de seguridad Captura

A disposición de la fiscal Miozzo quedó preso el comerciante chino, identificado como Zheng Xini, de 59 años. Está imputado del delito de abuso sexual. La víctma, que sería hijo de un empleado del supermercadista, será entrevistado por una profesional del Centro de Atención a la Víctima (CAV).

El ataque sexual quedó registrado por las cámaras de seguridad del supermercado de Xini. En las imágenes se observó cómo la víctima estaba en la zona de cajas en el momento en que el agresor se acercó y le manoseó la espalda y la cola.

El detenido acusado de abuso sexual en Benavídez

Después, el niño se corrió unos pasos, pero enseguida volvió a la línea de cajas. En ese momento, Xini lo agarró por atrás y lo manoseó nuevamente.

La situación generó la bronca de los vecinos que se manifestaron en la puerta del supermercado. La protesta terminó en saqueos. Uno fue anteanoche y terminó con cuatro detenidos que fueron imputados por el delito de robo. Otros cuatro vecinos fueron arrestados en la mañana de ayer, cuando un grupo de personas que protestaba por el ataque sexual protagonizó otro saqueo en el supermercado.

“Todo comenzó con un grupo de unos 50 vecinos que comenzó a prender fuego unos cajones de madera en la puerta del supermercado”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Parte del grupo, después, ingresó por la fuerza en el depósito de bebidas y comenzó a robar.

“Hubo cuatro detenidos ayer y otros cuatro hoy, durante otra protesta que también derivó en un saqueo”, explicaron fuentes judiciales. Tres de los apresados son menores de edad.

“Finalmente, se secuestró un Renault 19 donde en el interior se recuperó mercadería robada durante los saqueos”, agregaron voceros policiales.

La madre del niño abusado en el episodio que quedó filmado por una cámara de seguridad habló sobre el ataque “Él quería ir al colegio para distraerse y nos pareció bien porque están todos hablando de esto en el barrio”. Respecto a la reacción de quienes causaron destrozos y saqueos en el comercio del acusado, la mujer indicó: “Están todos muy enojados, quieren que se vayan de acá porque son degenerados”.

“No dormí, estoy shockeada, estoy muy mal. Me siento mal por no haber estado en ese momento. Me salvó la policía porque lo hubiera matado. Anda a saber a cuántos chicos más se lo hizo”, expresó en diálogo con LN+.

Entre lágrimas, la mujer exigió que el acusado continúe detenido para evitar nuevos episodios: “Que se haga justicia, que lo tengan preso y no lo larguen nunca más. Que siga preso”.

Por su parte, el abuelo del menor afirmó: “Nosotros estamos en contra del saqueo. No vinimos para que prendan fuego el local, sino para que este hombre vaya preso”.

En cuanto a los disturbios ocurridos en el depósito del supermercado, una vecina cuestionó el accionar de quienes entraron al comercio y robaron mercadería en medio de las protestas. “Están perjudicando el reclamo porque no es la manera. Si bien lo que pasó fue grave, no era la forma”, aseguró en diálogo con LN+.

En sentido contrario, otro vecino del lugar, que participó de los destrozos, respaldó la reacción. “No nos perjudica saquear, que agradezcan que no les prendimos fuego todo”, aseguró.