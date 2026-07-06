Qué ocurrió con el instructor que cayó de un avión, según la alumna que iba con él

Este sábado por la tarde, Eduardo Álvarez, dueño de la escuela de vuelo Flying Parrot, en Córdoba, recibió un angustiante mensaje de una alumna que estaba en pleno vuelo de aprendizaje junto a su instructor. Rosario, de 22 años, le avisó que su docente, Leandro Andrés Bertazzo, se había lanzado desde el avión Cessna 150 biplaza, contó el hombre en diálogo con LA NACION.

“Vos sabés lo que tenés que hacer”, eso fue lo que contó la joven que le indicó Bertazzo segundos antes de arrojarse del avión.

“Una vez que le dijo eso, Leandro se quitó los auriculares, dejó a un lado el celular y abrió la puerta, algo tan difícil de hacer debido a la presión del aire”, narró el responsable de la escuela. Estaba a aproximadamente unos 250 metros de altura cuando saltó.

Sin saber dónde estaba exactamente, Álvarez y otros colegas salieron en la búsqueda del instructor. A los 20 minutos, lo hallaron sin vida en un campo en una zona rural al sur de la localidad cordobesa de Toledo.

Quién era el instructor que cayó de una avioneta en Córdoba en un extraño hecho. @leobertazzo

“Ese día, habíamos visto a Leandro como cualquier otro. Llegó con alegría, a los besos como siempre. Solo llamó la atención que, en lugar de venir con su auto como siempre, le había pedido a un alumno que lo fuera a buscar a la casa donde vivía con sus padres en un barrio de la ciudad de Córdoba. Vinieron conversando de lo más bien”, contó Álvarez.

El hombre recordó que Bertazzo estaba de buen ánimo porque se estaba postulando para cubrir un puesto en una línea aérea importante, un objetivo que siempre había tenido. Antes de ir a volar con su alumna Rosario, incluso, el instructor había hecho otra salida con un colega en un viaje de reentrenamiento. “No percibimos ninguna anomalía, nada que pudiera derivar en este final”, dijo Álvarez.

Alrededor de las 20 de este sábado, el hombre pudo finalmente comunicarse con los padres del instructor para darles la triste y desgarradora noticia: “Estuve charlando con ellos. Solo el padre me contó algo de un mal momento, pero nada más”.

Bertazzo, que era un hombre soltero sin hijos, “era un excelente profesional, siempre alegre, que provocaba la admiración de todos sus alumnos”, destacó Álvarez. Según sus redes sociales, el instructor fue piloto en Chile y piloto comercial de primera clase de avión, además de instructor de vuelo.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que intentará determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las pericias para esclarecer cómo ocurrió la tragedia.