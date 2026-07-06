Qué se sabe de la muerte del instructor de vuelo que cayó de un avión en Córdoba

La muerte de un instructor de vuelo durante una práctica aérea en la provincia de Córdoba abrió una investigación para determinar cómo se produjo un episodio tan inusual.

La víctima cayó desde una avioneta mientras era pilotada por una alumna de 22 años, que logró aterrizar la aeronave y dar aviso a los servicios de emergencia. Ahora, los investigadores buscan establecer qué ocurrió durante el vuelo y cuáles fueron las causas del fatal desenlace.

¿Quién era la víctima?

El instructor fallecido fue identificado como Leandro Andrés Bertazzo, de 42 años. Según la información difundida por las autoridades, el hombre participaba de un vuelo de instrucción junto a una joven cuando, por causas que todavía no fueron esclarecidas, cayó de la aeronave.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 18, en una zona rural de la localidad de Toledo, en la provincia de Córdoba.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la avioneta había despegado desde el Aeródromo Coronel Olmedo para realizar un vuelo de entrenamiento, una práctica habitual en las escuelas de aviación civil.

La avioneta había despegado del Aeródromo Coronel Olmedo (Foto La Voz)

En pleno vuelo, el instructor cayó de la aeronave por motivos que aún se investigan. La alumna, que permaneció al mando del avión, consiguió aterrizar y luego alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

A partir del lugar señalado por la joven, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en la zona y encontraron el cuerpo sin vida de Bertazzo en medio de un campo.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó en manos de la Justicia provincial, que intenta reconstruir paso a paso la secuencia del accidente.

Entre las posibilidades que serán analizadas por los peritos figuran una eventual falla mecánica relacionada con alguna compuerta o sistema de seguridad, un inconveniente durante una maniobra de instrucción o cualquier otra circunstancia que pudiera haber provocado la caída del instructor.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron ninguna hipótesis oficial y esperan el resultado de los peritajes técnicos sobre la aeronave antes de sacar conclusiones.

La Policía de Córdoba inició una investigación para reconstruir las circunstancias de la muerte del instructor archivo

El testimonio clave de la alumna

Uno de los elementos centrales de la investigación será la declaración de la joven de 22 años que viajaba junto al instructor.

Su relato, sumado al análisis de la avioneta y de las comunicaciones mantenidas antes del aterrizaje, será fundamental para establecer qué ocurrió durante el vuelo y cómo un ejercicio de instrucción terminó en una tragedia.

En el lugar trabajó personal de Patrulla Rural Centro, siguiendo las directivas de la fiscalía interviniente.